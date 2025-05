A atriz Flávia Alessandra grava vídeo divertido ao lado da mãe, Rachel Costa, e da filha, Giulia Costa, cantando uma música da cantora Anitta

Nesta terça-feira, 6, a atriz Flávia Alessandra, de 50 anos, se divertiu ao lado da mãe, Rachel Costa, e a filha, Giulia Costa, em vídeo publicado em seu perfil no TikTok. Isso porque as três gravaram uma trend, inicialmente feita pela influencer Silva Braz e sua família, com a música Fica Só Olhando, da cantora Anitta.

"A tendência da família Braz chegou aqui também... e a família Costa se jogou", escreveu Flávia na legenda da publicação. Confira:

@flaviaale A trend da família Braz chegou aqui também… e a família Costa se jogou! 💃 ♬ som original - SILVIABRAZ

O momento divertido foi registrado nos bastidores do programa Vapt Vupt, do Pé no sofá Pod, apresentado por Flávia Alessandra e Giulia Costa no YouTube.

Na seção de comentários, os fãs reagiram: "Amei!"; "Deusas!" e "Que lindas", foram algumas das mensagens escritas por internautas na publicação.

Flávia Alessandra relembra a primeira desilusão na carreira

Recentemente, Flávia Alessandra relembrou a sua primeira desilusão na carreira. O momento, mencionado no podcast Pé no Sofá Pod, revela situação que enolveu um filme da apresentadora Xuxa Meneghel.

"Acho que ela [a Xuxa] nem sabe disso. Quando eu tinha 12 anos eu sonhava em poder atuar com ela. E ela ia fazer um filme, As Aventuras de Xuxa no Planeta X. Comecei a fazer testes pra esse filme, virou uma fila de crianças", começou.

Flávia disse que eram mais de mil crianças participando do teste. "Foi tendo eliminatória, até que eu fiquei na final e foram meses de teste, recebendo roteiro com o diretor, indo lá na produtora... E eu fiquei no final pra fazer a menina que estaria ali junto com a Xuxa o tempo inteiro."

"Eu parei o [curso de] francês, tive que suspender um pouco a dança, porque estava uma rotina de ensaio, com os testes e tudo mais. Cara, criei uma expectativa na minha cabeça e o filme não saiu. Eu nem culpabilizo a culpa a Xuxa, foi uma questão da produtora que se envolveu. E parece no final das contas que ela nem sabia, estava correndo isso tudo na paralela."

E desabafou: "Eu quase entrei num processo de depressão, por que a desilusão que foi pra mim depois de meses de muitos testes. Foi uma grande decepção."

