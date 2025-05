Filha de Flávia Alessandra fala sobre comentários nas redes sociais: 'Uma guerra psicológica'

A filha da atriz Flávia Alessandra, Giulia Costa desabafou sobre sua relação com as redes sociais e a forma como lida com os comentários que recebe

A filha da atriz Flávia Alessandra, Giulia Costa desabafou sobre sua relação com as redes sociais e a forma como lida com os comentários que recebe na internet. Em entrevista ao portal Splash, divulgada nesta quarta-feira, 7, ela contou que fica feliz quando recebe feedback das pessoas, mas também precisa lidar com haters.

Ao ser perguntada se a exposição vale a pena, ela disse: "Eu me questiono muito disso, principalmente quando eu estou na minha terapia ou na minha sessão com a psiquiatra, tendo as minhas crises. Vai ser tão mais fácil se eu for por um caminho convencional... Só que aí eu recebo mensagens lindas e alguém me para na rua e fala 'cara, sério, muito obrigada'".

Ela, que costuma falar sobre sua vida e a relação com o próprio corpo, disse que tenta desmistificar a falsa ideia de perfeição das redes sociais. "Quando eu recebo o feedback das pessoas, eu sei que é muito clichê, mas eu penso: 'cara, vale a pena, sim, vamos lá'. Essa troca, saber que eu estou influenciando para o bem, dá muito gás para seguir e esquecer todas essas pessoas horríveis que estão por aí".

E até mesmo uma simples foto de biquíni vira assunto entre os haters. " São trincheiras mesmo, a sensação é realmente de estar indo para uma guerra psicológica", disse ela, que completou: "No meio que eu estou inserida e de onde vim, a visibilidade acaba sendo muito maior do que para uma pessoa que começou do zero".

"Quando eu posto, algumas coisas geram uma repercussão muito grande. Mas é isso, eu sou filha de quem eu sou, eu venho de onde eu venho, então eu acho que isso influencia muito. Isso, por si só, requer mais coragem também, porque a repercussão gera engajamento, que gera maior visibilidade, que gera mais amor, carinho e público, mas também maior hate, né?", analisou.

Carreira de Giulia Costa

A filha de Marcos Paulo (1951 - 2012) estreou como atriz no teatro, mas ganhou fama ao atuar em Malhação, em 2015. Também é formada em cinema e é assistente de direção. Recentemente, ela estreou ao lado da mãe como apresentadora do podcast Pé no Sofá Pod.

