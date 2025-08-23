Filha do cantor Leandro impressiona ao mostrar novo visual: 'Belíssima'

Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar a mudança que fez em seu visual

Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro (1961–1998), arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao exibir seu novo visual.

A médica dermatologista, mãe de José, de três anos, e Isabela, de três meses, frutos de seu casamento com Lucas Santos, decidiu passar por uma transformação radical e impressionou ao surgir loiríssima. Em seu perfil oficial, ela compartilhou uma foto com o cabeleireiro e falou sobre a mudança.

"Com o MELHOR! Mais dedicado e talentoso do mundo - vou demorar uns dias pra superar esse cabelo. Obrigada sempre meu amigo! 8 anos juntos and counting", escreveu Lyandra, recebendo vários elogios. "Perfeita demais", disse uma seguidora. "Belíssima, parece uma boneca, Lyandra! Seus olhos são encantadores", comentou outra. "Impecável", afirmou um fã. "Arrasou, linda demais", falou mais uma.

Alguns meses após o nascimento da filha caçula, Lyandra revelou como está sendo o processo para perder o peso que engordou durante a gravidez. A médica falou sobre o assunto ao ser questionada por uma fã. "Você teve dificuldades de perder peso na gestação? E quantos quilos você engordou de cada uma?", quis saber uma internauta. "Não tive dificuldades... mas amamentação me dá uma fome danada. De qualquer forma, tento controlar a boca. Ainda faltam 4 kg para o peso que engravidei, mas vou perder mais 12 para ficar como quero", explicou a médica, que engordou 20 kg na gestação de José e 17 na de Isabela.

"Só que de verdade? Sem neuras... Estou vivendo uma fase única que é a amamentação (eu gosto de amamentar, tem mulheres que não curte e está tudo certo, tenho várias amigas que não curtem o momento), estou treinando, comendo bem e fazendo o que posso para tentar ficar como quero... Sem neuras de verdade... vou ter a vida toda pra emagrecer", completou.

Confira:

Thiago Costa encanta ao conhecer a sobrinha

Thiago Costa encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar que conheceu sua sobrinha, Isabela, filha de Lyandra Costa e Lucas Santos.

Nos Stories, o filho do cantor sertanejo Leandro (1961–1998) postou uma foto em que aparece com a menina no colo durante uma visita e se derreteu: "Dia de conhecer minha sobrinha linda Isabela", disse ele na legenda da foto. Em seguida, Thiago também compartilhou uma foto ao lado do filho mais velho de Lyandra, José, de três anos. "E rever esse lindão, meu sobrinho José", escreveu na publicação.

Vale lembrar que Thiago é filho do cantor Leandro com Célia Gonçalves. Ele formou uma dupla com Pedro Leonardo, filho do cantor Leonardo, que chegou ao fim em 2013. Já Lyandra é filha do sertanejo Andréa Mota. A jovem é médica dermatologista. Leandro também é pai de Leandrinho, com Andréa Mota, e de Leandro Borges, fruto de outro relacionamento.

