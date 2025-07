Filho do cantor Leandro, Thiago Costa encanta ao conhecer a sobrinha

Thiago Costa, filho do cantor Leandro, encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar uma foto com Isabela, filha de Lyandra Costa

Thiago Costa encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar que conheceu sua sobrinha, Isabela, de dois meses, filha de Lyandra Costa e Lucas Santos.

Nos Stories, o filho do cantor sertanejo Leandro (1961–1998) postou uma foto em que aparece com a menina no colo durante uma visita e se derreteu: "Dia de conhecer minha sobrinha linda Isabela", disse ele na legenda da foto.

Em seguida, Thiago também compartilhou uma foto ao lado do filho mais velho de Lyandra, José, de três anos. "E rever esse lindão, meu sobrinho José", escreveu na publicação.

Vale lembrar que Thiago é filho do cantor Leandro com Célia Gonçalves. Ele formou uma dupla com Pedro Leonardo, filho do cantor Leonardo, que chegou ao fim em 2013. Já Lyandra é filha do sertanejo Andréa Mota. A jovem é médica dermatologista.

Leandro também é pai de Leandrinho, com Andréa Mota, e de Leandro Borges, fruto de outro relacionamento.

Confira:

Thiago Costa posta fotos com os sobrinhos - Foto: Instagram

Lyandra Costa abre o jogo sobre perda de peso após segunda gestação

Recentemente, Lyandra Costa decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder algumas curiosidades de seus seguidores. Uma seguidora, então, quis saber se ela teve dificuldades para perder peso após a segunda gestação. A médica dermatologista é mãe de José, de três anos, e Isabela, de dois meses, fruto de seu casamento com Lucas Santos.

"Você teve dificuldades de perder peso na gestação? E quantos quilos você engordou de cada uma?", quis saber uma internauta. "Não tive dificuldades... mas amamentação me dá uma fone danada. De qualquer forma, tento controlar a boca. Ainda faltam 4 kg para o peso que engravidei, mas vou perder mais 12 para ficar como quero", explicou a médica, que engordou 20 kg na gestação de José e 17 na de Isabela. Veja o relato completo!

