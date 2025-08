Filha do cantor Leandro se derrete em fotos inéditas dos filhos: 'Mamãe ama'

A médica dermatologista Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, compartilhou fotos encantadoras de José e Isabela juntos

Lyandra Costa explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 1º, ao compartilhar fotos encantadoras de seus dois filhos, José, de três anos, e Isabela, de dois meses, frutos de seu casamento com Lucas Santos.

Nas imagens postadas no feed de seu perfil, o herdeiro mais velho da médica dermatologista aparece dando um belo sorriso, enquanto a irmã caçula está em seu colo. Para o registro, a bebê aparece usando um look xadrez nas cores vermelho e branco.

Na legenda da publicação, a filha do cantor sertanejo Leandro (1961–1998) se declarou: "Ver o amor dele por ela é o que mais enche e transborda o meu coração de alegria! Nossa Bela vai ter sempre um ombro amigo e protetor na vida. Que vocês sejam sempre unidos, amigos, parceiros e confidentes! Que saibam se cuidar e se respeitar por toda a vida! Mamãe ama vocês infinito", escreveu.

Recentemente, Thiago Costa encantou ao mostrar que conheceu a filha de Lyandra. Nos Stories, o também filho do cantor Leandro postou uma foto em que aparece com Isabela no colo durante uma visita e se derreteu: "Dia de conhecer minha sobrinha linda Isabela", disse ele, que depois exibiu um clique com José. "E rever esse lindão, meu sobrinho José", escreveu.

Lyandra Costa abre o jogo sobre perda de peso após segunda gestação

A médica Lyandra Costa decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder algumas curiosidades de seus seguidores. Uma seguidora, então, quis saber se ela teve dificuldades para perder peso após a segunda gestação.

"Não tive dificuldades... mas amamentação me dá uma fome danada. De qualquer forma, tento controlar a boca. Ainda faltam 4 kg para o peso que engravidei, mas vou perder mais 12 para ficar como quero", explicou, contando que engordou 20 kg na gestação de José e 17 na de Isabela. Confira o relato completo!

