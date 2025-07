Filha do cantor Leandro abre o jogo sobre perda de peso após segunda gestação

A médica dermatologista Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, abriu o jogo sobre o processo de emagrecimento após a segunda gestação

Lyandra Costa decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder algumas curiosidades de seus seguidores. Uma seguidora, então, quis saber se ela teve dificuldades para perder peso após a segunda gestação. A médica dermatologista, filha do cantor sertanejo Leandro (1961–1998), é mãe de José, de três anos, e Isabela, de dois meses, fruto de seu casamento com Lucas Santos.

"Você teve dificuldades de perder peso na gestação? E quantos quilos você engordou de cada uma?", quis saber uma internauta. Sincera, Lyandra contou que não enfrentou dificuldades, mas que ainda falta perder alguns quilos para chegar ao peso que deseja.

"Não tive dificuldades... mas amamentação me dá uma fone danada. De qualquer forma, tento controlar a boca. Ainda faltam 4 kg para o peso que engravidei, mas vou perder mais 12 para ficar como quero", explicou a médica, que engordou 20 kg na gestação de José e 17 na de Isabela.

Em seguida, Lyandra ressaltou que está aproveitando essa fase que está amamentando. "Só que de verdade? Sem neuras... Estou vivendo uma fase única que é a amamentação (eu gosto de amamentar, tem mulheres que não curte e está tudo certo, tenho várias amigas que não curtem o momento), estou treinando, comendo bem e fazendo o que posso para tentar ficar como quero... Sem neuras de verdade... vou ter a vida toda pra emagrecer", completou.

Confira:

Lyandra Costa fala sobre perda de peso - Foto: Instagram

Lyandra Costa fala sobre quantos quilos ganhou na gestação

Foto: Instagram

Filha do cantor Leandro posta foto encantadora dos filhos

Recentemente, Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro (1961–1998), encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar uma nova foto de seus dois filhos com Lucas Santos.

Na imagem encantadora postada no feed do Instagram, o herdeiro mais velho da médica dermatologista, José, de três anos, aparece deitado ao lado da irmã caçula, Isabela, de dois meses. Ao dividir o registro, a mamãe se derreteu. "Nosso tudo", escreveu ela na legenda, acrescentando dois corações, um azul e outro rosa. Veja a publicação!

Leia também:Lyandra Costa divide cliques encantadores no aniversário do filho mais velho