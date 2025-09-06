CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond surge com novo visual; veja como ficou
Beleza / UAU!

Filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond surge com novo visual; veja como ficou

A atriz Grazi Massafera usou as redes sociais nesta sexta-feira, 5, para mostrar que sua filha, Sofia, renovou o visual. Veja como ficou!

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 06/09/2025, às 09h37

Grazi Massafera e a filha, Sofia
Grazi Massafera e a filha, Sofia - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Grazi Massafera usou as redes sociais nesta sexta-feira, 5, para mostrar que sua filha, Sofia, teve um verdadeiro "dia de princesa" em um salão de beleza e aproveitou para renovar o visual. A adolescente, de 13 anos, é fruto da antiga união de Grazi com o ator Cauã Reymond.

Nos stories, Grazi compartilhou que Sofia dedicou o dia à transformação: a jovem escolheu mechas mais claras e um corte em camadas, renovando o estilo. Mamãe coruja, a atriz exibiu o resultado da filha, que ficou ainda mais parecida com ela. "Dia dela", escreveu Grazi sobre o momento no salão.

Filha de Grazi Massafera renova o visual - Reprodução/Instagram
Filha de Grazi Massafera renova o visual - Reprodução/Instagram
Filha de Grazi Massafera renova o visual - Reprodução/Instagram
Filha de Grazi Massafera renova o visual - Reprodução/Instagram

Em maio, Cauã Reymond fez um post nas redes sociais para celebrar o aniversário de 13 anos herdeira. Ele compartilhou uma sequência de fotos, incluindo uma de quando ela era bem pequena, e a parabenizou. "Amor maior não tem! Feliz aniversário, filha. Papai te ama", declarou o artista. 

Grazi Massafera também homenageou a filha nas redes sociais. A atriz resgatou diversos registros antigos ao lado de Sofia e escreveu uma bela mensagem. "13 anos sendo o amor da minha vida todinha, a menina dos meus olhos, a inspiração pros meus dias, a minha mais especial companheira de viagens e de vida. Às vezes dá vontade de parar o tempo (risos), ele passa muito rápido! Mas é tão bom te ver crescer! (...)", disse ela em um trecho da homenagem. 

Cauã Reymond fala sobre relação com a ex, Grazi Massafera

O ator Cauã Reymond abriu o coração ao falar sobre sua filha, Sofia, de 13 anos, fruto do antigo relacionamento com a atriz Grazi Massafera. Durante recente participação no programa Mais Você, o intérprete de César no remake de Vale Tudo comentou tanto sobre a relação com a filha quanto com a ex-companheira.

"A Grazi é uma mãezona. Eu acho que a Sofia tem dois pais que amam muito ela", disse o ator. Em seguida, Ana Maria quis saber se ele e a ex se dão bem atualmente."A gente troca uma bola boa. É muito importante. E a Sofia realmente coloca os pés da gente no chão", respondeu o artista.

Em seguida, Cauã falou sobre a fase de pré-adolescência da filha. "Agora ela ouve rock. Eu achei que ela ia gostar de trap como toda a geração. Mas ela ouve as músicas que meu pai ouvia e tem um gosto musical diferenciado. É ligada em moda e vaidosa".

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

