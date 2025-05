Grazi Massafera abre álbum inédito em aniversário de 13 anos da filha

A atriz Grazi Massafera fez uma bela homenagem para a filha, Sofia, em seu aniversário de 13 anos: 'Vontade de parar o tempo'

Grazi Massafera iniciou o dia em clima de comemoração! Por meio das redes sociais, a atriz publicou uma homenagem mais que especial para a filha, Sofia, fruto de sua antiga união com Cauã Reymond, que completa 13 anos de vida nesta sexta-feira, 23.

Em celebração a data, Grazi resgatou diversos registros antigos ao lado da herdeira, incluindo fotos e vídeos de quando ela ainda era pequena. Em uma das imagens, a artista aparece segurando Sofia, bem bebezinha, em um canguru.

Na legenda da postagem, a atriz mencionou as inúmeras qualidades da adolescente e o quanto se sente grata por poder compartilhar a vida ao seu lado. "13 anos sendo o amor da minha vida todinha, a menina dos meus olhos, a inspiração pros meus dias, a minha mais especial companheira de viagens e de vida. Às vezes dá vontade de parar o tempo (risos), ele passa muito rápido! Mas é tão bom te ver crescer!", iniciou ela.

"Minha menina geminiana que ama falar sobre planetas, sobre outras vidas submarinas, que se diverte quando faço dublagens dos pets (e que ama nossos pets com muita força também), que é dona das melhores críticas de atuação e de um repertório musical inspirador. Tímida, mas quando tem um karaokê por perto… canta! Isso mesmo, e como canta! Um talento que é só dela! Além disso, é cheia de compaixão pela vida, equilibra e conhece tão bem seu pai e sua mãe. Obrigada por ser quem você é, por me ensinar tanto também, e bora comemorar com muita alegria e amor", completou a artista.

Nos comentários, diversos amigos e admiradores de Grazi Massafera também aproveitaram para desejar felicidades à aniversariante do dia. "Viva essa gatinha que conhecemos bebezinha!", declarou uma seguidora. "Me sinto tia, só quem acompanhou sua gravidez e todas as fases sabe! Viva Sofia", disse outra. "Viva! Viva! Viva! Tão lindas e cheias de amor e de vida! Viva Sofia! Viva você! Viva!", escreveu Sabrina Sato.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

O novo visual da filha de Grazi Massafera

Nos últimos dias, Grazi Massafera encantou os seguidores ao revelar que Sofia renovou o visual. Por meio das redes sociais, a atriz compartilhou um vídeo da transformação da herdeira no salão de beleza, que optou por mechas loiras.

Mamãe coruja, Grazi se derreteu ao elogiar a mudança da filha, que ficou ainda mais parecida com ela. "Uma loucura de linda minha cria. E esses cabelos de mamãe… sorry (desculpa)", escreveu a famosa na legenda da postagem; confira o registro!

Leia também: Grazi Massafera faz aparição rara com a filha e altura da menina impressiona