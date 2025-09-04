Cauã Reymond abre o jogo sobre relação com a ex, Grazi Massafera: 'A gente...'

O ator Cauã Reymond abriu o coração para falar sobre a filha, Sofia, de 13 anos, fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Grazi Massafera

O ator Cauã Reymond abriu o coração para falar sobre a filha, Sofia, de 13 anos, fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Grazi Massafera. Durante participação no programa Mais Você desta quarta-feira, 4, o intérprete de César no remake de Vale Tudo comentou sobre a relação com a herdeira e também com a ex-companheira.

"A Grazi é uma mãezona. Eu acho que a Sofia tem dois pais que amam muito ela", disse o ator. Em seguida, Ana Maria quis saber se ele e a ex se dão bem atualmente. "A gente troca uma bola boa. É muito importante. E a Sofia realmente coloca os pés da gente no chão" , respondeu o artista.

Na sequência, Cauã falou sobre a fase de pré-adolescência da filha. "Agora ela ouve rock. Eu achei que ela ia gostar de trap como toda a geração. Mas ela ouve as músicas que meu pai ouvia e tem um gosto musical diferenciado. É ligada em moda e vaidosa".

Em maio, ele fez um post nas redes sociais para celebrar o aniversário da herdeira. Ele compartilhou uma sequência de fotos ao lado da herdeira, incluindo uma de quando ela era bem pequena, e a parabenizou. "Amor maior não tem! Feliz aniversário, filha. Papai te ama", declarou o artista.

Grazi Massafera também homenageou a filha nas redes sociais. A atriz resgatou diversos registros antigos ao lado de Sofia e escreveu uma bela mensagem. "13 anos sendo o amor da minha vida todinha, a menina dos meus olhos, a inspiração pros meus dias, a minha mais especial companheira de viagens e de vida. Às vezes dá vontade de parar o tempo (risos), ele passa muito rápido! Mas é tão bom te ver crescer! (...)", disse ela em um trecho da homenagem.

O relacionamento de Cauã Reymond e Grazi Massafera

Cauã Reymond e Grazi Massafera começaram a namorar em 2007, após se conhecerem durante as gravações da novela Malhação. No ano seguinte, passaram a morar juntos e chegaram a usar alianças de compromisso, afirmando que já se sentiam casados, mesmo sem oficializar a união.

Em 23 de maio de 2012, nasceu Sofia Massafera Marques, filha do casal. Porém, em outubro de 2013, após seis anos de relacionamento, eles anunciaram a separação. Apesar do término, Cauã e Grazi mantiveram uma relação amigável, marcada pelo respeito e pelo carinho mútuo, sobretudo no cuidado e na criação da filha.

