De férias, Rafaella Justus impressiona com novas fotos do rosto: 'Parece'

Curtindo férias fora do Brasil, Rafaella Justus impressiona ao fazer selfies toda arrumada e surgir muito parecida com a mãe; veja

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, chamou a atenção com novas fotos em sua rede social. Nesta terça-feira, 01, a jovem, que está de férias escolares, postou cliques toda arrumada para sair com uma amiga em Miami, nos EUA, e não passou despercebida.

De maquiagem feita, a herdeira da apresentadora e do empresário fez as selfies e até usou um leque para para compor os registros. Ao surgir toda estilosa, a moça logo arrancou elogios e foi comparada com a mãe.

"Linda você se parece muito com sua mãe", escreveram sobre ela. "Rafa tem postura se veste com bom gosto social e muito simpática", disseram outros. "Divando", admiraram alguns seguidores da influencer.

Ainda nos últimos dias, a madrasta de Rafaella Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, explicou o motivo de também estar nos EUA e não ter encontrado ainda a enteada. A jovem ainda postou um álbum de fotos curtindo passeios com Ticiane Pinheiro e a irmã, Manuella Pinheiro Tralli.

Veja as fotos de Rafaella Justus:

O Dia dos Namorados de Rafa Justus

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, de 15 anos, comemorou o Dia dos Namorados deste ano de uma forma diferente. Em sua rede social, a herdeira dos famosos mostrou que fez uma festinha para se divertir com as amigas.

Além de celebrarem a data especial, ela e as colegas comemoraram que passaram de ano na escola. No apartamento onde mora com a mãe, César Tralli e a irmã, Manuella Pinheiro Tralli, a adolescente fez o pequeno evento. A jovem decorou a sala com balões, itens em vermelho e claro que muitos corações; confira mais detalhes!

