Ana Paula Siebert explica por que Rafaella Justus não a encontrou nos EUA

De férias nos EUA, Ana Paula Siebert explica por que a enteada, Rafaella Justus, está no local, mas não foi encontrá-la; veja

A influenciadora digital Ana Paula Siebert contou por que ainda não encontrou a enteada, Rafaella Justus, nos EUA. De férias com Vicky Justus no local, a esposa de Roberto Justus está se divertindo em parques e a herdeira de Ticiane Pinheiro está por lá fazendo o mesmo.

Contudo, a adolescente, de 15 anos, viajou para o país acompanhada da mãe, do padrasto, César Tralli, e da irmã, Manuella Tralli. Segundo a esposa do empresário, eles encontrarão Rafa depois, por conta da guarda compartilhada do milionário e da jornalista.

"Porque ela está de férias com a mãe e em seguida as férias com a gente", esclareceu Ana Paula Sibert ao responder a internauta sobre elas estarem no mesmo local, mas não terem se encontrado ainda.

Tempos atrás, Ticiane Pinheiro contou que na casa do pai, Rafaella Justus tem um fotógrafo profissional para os registros e que por isso acaba sendo bastante exigente. Na ocasião, a apresentadora comentou que é por isso que a herdeira não aprova os cliques que tira com ela.

"Na casa do pai tem um fotógrafo com eles e ela acaba fazendo fotos profissionais! Em casa não tem isso, nas viagens eu faço as fotos, então ela acaba não aprovando minhas fotos", explicou o que acontece.

Ana Paula Siebert explica 'revelação' de Ticiane Pinheiro sobre sua casa

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, esclareceu a revelação de Ticiane Pinheiro sobre ter um fotógrafo e um video maker em sua casa. Ao abrir uma caixinha de perguntas, a loira respondeu algumas dúvidas dos internautas sobre ela e se divertiu ao receber vários questionamentos sobre a declaração da mãe de Rafaella Justus.

Para quem não acompanhou, a esposa de Cesar Tralli expôs o motivo da primogênita não gostar de suas fotos. Na ocasião, aapresentadora contou que a adolescente é bem exigente por contar com profissionais na casa do pai e da madrasta. Ana Paula Siebert então explicou melhor como funciona a dinâmica em sua residência.