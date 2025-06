Rafaella Justus mostra detalhes de sua comemoração de Dia dos Namorados

Aos 15 anos, Rafaella Justus mostra como celebrou o Dia dos Namorados com festinha especial no apartamento onde mora com Ticiane Pinheiro; veja

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, de 15 anos, comemorou o Dia dos Namorados de forma diferente nesta quinta-feira, 12. Em sua rede social, a herdeira dos famosos mostrou que fez uma festinha para se divertir com as amigas.

Além de celebrarem a data especial, ela e as colegas comemoraram que passaram de ano na escola. No apartamento onde mora com a mãe, César Tralli e a irmã, Manuella Pinheiro Tralli, a adolescente fez o pequeno evento. A jovem decorou a sala com balões, itens em vermelho e claro que muitos corações.

"Gente, chega de mistério, deixei vocês curiosos por causa do bolo que eu postei, escrevi: 'o que será que vem por aí?', mas, não tem namorado, não estou comemorando o Dia dos Namorados namorando, isso eu deixo para o ano que vem, estou brincando", disse sobre ter feito suspense.

Rafaella Justus então esclareceu que os bolos temáticos era para a festinha com as colegas. "Vim comemorar com as amigas, a gente está fazendo um 'galentine', é um valentine com as amigas", esclareceu a comemoração personalizada.

Recentemente, a jovem contou em sua rede social como lida com a fama, que é consequência da carreira de seus pais. "Desde pequena, me acostumei com esse universo e aprendi a enxergar o lado bom: o carinho das pessoas, os encontros com fãs e as mensagens cheias de amor que recebo diariamente! Poder retribuir esse carinho, seja com uma foto, um sorriso ou uma breve conversa, é algo que me faz muito feliz", falou sobre o lado bom.

Ticiane Pinheiro revela ameaça de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro se identificou ao ver uma publicação da atriz Mônica Martelli sobre a filha da escritora não ter permitido que ela postasse fotos dela em sua rede social. Nos comentários, a jornalista contou que também protagoniza alguns perrengues com a primogênita adolescente, Rafaella Justus, de 15 anos.

Após saber que a artista também enfrenta algumas proibições de sua herdeira, a esposa de César Tralli contou o que também passa por algo parecido com a sua filha em casa. Inclusive, Ticiane Pinheiro disse que sofre ameaças da adolescente. Saiba mais aqui!