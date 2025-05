Rafaella Justus reage ao ser questionada sobre irmã preferida

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, respondeu uma seguidora que questionou se ela tem uma irmã preferida

Rafaella Justus decidiu abrir uma caixinha de perguntas para interagir com seus seguidores das redes sociais e acabou sendo colocada em uma saia justa. É que uma internauta quis saber qual é a irmã preferida da jovem, que está com 15 anos.

Ao ver a mensagem, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus fugiu da 'polêmica'. "Vocês gostam de me colocar em uma 'saia justa' hein?!", escreveu ela.

Vale lembrar que Rafaella tem quatro irmãs, sendo três por parte de pai: Fabiana Justus, Luiza Justus e Vicky, e uma por parte de mãe: Manuella. Ela também é irmã de Ricardo Justus.

Apesar da diferença de idade com os irmãos, Rafaella revelou que possui uma 'tradição' semanal com os familiares. "A gente faz sempre jantar de família, uma vez por semana. Sempre no fim de semana a gente passa todo mundo junto. A minha irmãzinha, por parte de mãe, eu moro com ela também, então, a gente é muito unido e a gente se vê muito", disse ela em entrevista ao portal LeoDias.

Confira:

Rafaella Justus responde internauta - Foto: Instagram

Rafa Justus mostra fotos da noitada em SP com as amigas

Neste último sábado, 24, Rafaella Justus, de 15 anos, publicou uma série de registros referentes à noitada que curtiu com as suas amigas nesta sexta-feira, 23. Antes, a jovem havia publicado um vídeo, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, se preparando para sair.

Nas novas publicações, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus surgiu mostrando a transformação no visual após ela e as outras meninas se arrumarem. Além do vídeo, Rafa reuniu várias selfies ao lado de outras adolescentes na ocasião. O look escolhido pela jovem para a noitada foi um top com transparência e uma minissaia em tons preto. Confira!

