Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. De biquíni sem alça, Jojo Todynho esbanja cinturinha e impressiona: 'Que isso'
Beleza / Uau!

De biquíni sem alça, Jojo Todynho esbanja cinturinha e impressiona: 'Que isso'

Com 77 kg atualmente, após deixar a casa dos 147 kg, Jojo Todynho esbanja corpaço sequinho ao aparecer de biquíni; veja como ela está

Nataly Paschoal
Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 25/08/2025, às 07h30


Jojo Todynho exibe cinturinha ao surgir de biquíni - Reprodução/Instagram

A cantora Jojo Todynho impressionou ao postar uma foto de biquíni neste domingo, 24. Agora na casa dos 70 kg, após sair dos 147 kg, a famosa chocou mais uma vez os internautas ao exibir como está seu físico atual.

Após fazer cirurgia bariátrica há dois anos e algumas plásticas para tirar o excesso de pele, a futura advogada arrancou elogios ao mostrar que está com a barriga reta e uma cinturinha escultural.

"Meus dias são bons, mas no verão serão melhores", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os seguidores reagiram. "Eita", falou Gracyanne Barbosa. "Olha essa cinturinha", admiraram. "Meu deus que isso", exclamaram.

Recentemente, Jojo Todynho impressionou ao mostrar seu antes e depois com fotos de biquíni. Na ocasião, ela falou sobre se amar em qualquer circunstância. Ainda nos últimos dias, ela relembrou registros de como era antes da cirurgia e uma foto de quando passou pelo procedimento. Ela aproveitou para contar que perdeu cerca de 85 kg.

Médico explica sobre a próxima cirurgia de Jojo Todynho

A cantora Jojo Todynho revelou recentemente em suas redes sociais que irá passar por uma cirurgia de alectomia, um procedimento estético para reduzir o tamanho das asas nasais. A cantora explicou que, após o emagrecimento, se sentiu desconfortável com o tamanho dessa área do nariz e decidiu fazer um ajuste para alcançar mais harmonia facial. A decisão não foi motivada por uma insatisfação radical com seu rosto, mas sim pelo desejo de se sentir ainda mais confortável e confiante.

Para esclarecer mais sobre o procedimento, o Dr. Paolo Rubez, cirurgião plástico especialista, detalhou o que envolve a alectomia e o impacto que esse tipo de cirurgia pode ter, tanto na aparência quanto no bem-estar do paciente.

O que é a alectomia?

A alectomia é uma cirurgia que visa reduzir o tamanho das asas nasais, as estruturas laterais localizadas na base do nariz. O procedimento pode ser realizado isoladamente ou em conjunto com a rinoplastia. No caso de Jojo Todynho, a cirurgia será feita isoladamente, com o objetivo de proporcionar mais equilíbrio e harmonia ao rosto da artista. Saiba mais aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.


  

