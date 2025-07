Jojo Todynho choca com seu antes e depois ao mostrar como era com 146 kg

Mudança drástica! Jojo Todynho choca ao resgatar foto de quando tinha quase 150 kg e comparar com seu corpo atual com 77 kg; veja

A cantora Jojo Todynho chocou ao mostrar mais um antes e depois de seu corpo. Nesta sexta-feira, 11, a funkeira postou uma montagem comparando fotos usando biquíni de fita para se bronzear e impressionou com a mudança drástica.

Após eliminar muitos quilos nos últimos meses, depois de fazer cirurgia bariátrica e plástica, além de dieta e treino, a artista provou que mudou sua aparência de forma drástica. Bem mais magra, exibindo uma cinturinha escultural, a futura advogada esbanjou suas novas curvas ao fazer a comparação dos cliques.

"Eu me amei com 146 kg. Eu me amo com 77. Não é sobre corpo, é sobre amor-próprio. É sobre não se importar com os outros, é sobre se enxergar e mudar por si mesma. Eu nunca deixei de ser feliz, nunca deixei de usar o que queria, nunca me senti menos. Olhar para mim mesma é o segredo da minha transformação diária", esclareceu ela sobre sempre se amar independente de sua aparência.

Ainda nas últimas semanas, Jojo Todynho fez outra comparação. Na ocasião, ela exibiu registros na academia e provou como mudou drasticamente a sua composição corporal após as intervenções cirúrgicas e mudanças de seus hábitos.

Jojo Todynho revela como celebrou o Dia dos Namorados

A cantora Jojo Todynho comemorou o Dia dos Namorados na quinta-feira, 12, com muito amor e romance. Em sua rede social, a artista revelou como celebrou a data ao lado de seu eleito, Thiago Gonçalves, com quem está desde fevereiro.

Após postar uma longa declaração para o companheiro, a famosa publicou nesta sexta-feira, 13, as fotos do encontro que tiveram. Além de ter tido um jantar romântico, a futura advogada ainda ganhou uma cesta com ursinho de pelúcia e outros mimos. Veja as fotos do momento aqui!