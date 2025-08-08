Jojo Todynho revela quantos quilos perdeu após 2 anos da bariátrica

Jojo Todynho emociona ao compartilhar texto sobre os dois anos da cirurgia bariátrica que mudou o seu corpo e sua vida: ‘Me sinto viva'

A cantora Jojo Todynho celebrou os 2 anos de sua cirurgia bariátrica. Em um texto emocionante nas redes sociais, ela refletiu sobre as mudanças que passou desde o procedimento para mudar o seu corpo e sua vida. Inclusive, ela contou que já eliminou 85 kg do seu peso .

Na mensagem, ela falou sobre a importância da cirurgia em sua vida, as transformações que enfrentou e celebrou sua nova fase. "Jamais subestime a capacidade que o tempo tem de mudar a realidade, transformar sentimentos e apaziguar corações. Não sou quem fui ontem, muito menos quem serei amanhã. Este, quem sabe, seja o verdadeiro efeito borboleta — usado de forma positiva e sábia. Me sinto viva. Quem eu era há 2 anos já não me cabe mais! Mudei, mas não apenas no físico ou no exterior — mudei em essência. Sou um ser em constante (re)construção, vivendo essa vida intensa e aprendendo a cada dia", disse ela.

E completou: "Mesmo com as dificuldades e percalços, mesmo quando fraquejei, nunca desisti de mim e do que eu quero. Na minha vida, sigo dois lemas: “Se eu não fizer por mim, quem fará?!” e “Melhor reclamar por não ter dado certo do que se lamentar por não ter tentado”. E, sempre que penso que não aguento mais e quero chutar o balde, lembro de uma frase que uma pessoa muito especial me disse: “Filha, sou eu e você até o fim!” (Te amo, Renata). E assim sigo: lutando, correndo atrás dos meus sonhos, trilhando meu caminho… Cada dia mais feliz e grata pela mulher que sou e por aqueles que estão ao meu lado “segurando a minha mão”. Orgulhosa da minha força e coragem para continuar brilhando. Vivendo e celebrando o novo, porque “no presente, a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais”. 85kg a menos".

Jojo ainda deu conselhos para os fãs. "Com muita luta e cirurgias… Me julgar é fácil, difícil é conseguir fazer metade da minha jornada. Quando você aprende que precisa assumir o trem que passa dentro de você, entende que não pode terceirizar o caos da sua vida — e é aí que transforma toda a sua história. O sucesso do que você busca vem. Foi a melhor escolha que fiz para o meu futuro, que está nas mãos do Senhor — Aquele que secou minhas lágrimas e amansou a minha fera… Fera essa que me salvou de ser sucumbida pela maldade à minha volta. São tantas camadas de tristeza, alegria, frustrações, dificuldades, amor e oportunidades únicas… que tenho feito um bom café duplo, capaz de me fazer sentir o sabor da vitória sem precisar de açúcar. Eu tenho muito orgulho do que fui, do que ainda sou e do que irei me transformar. Viva 2 anos de Bariátrica", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Informações sobre Jojo Todynho

Nome completo e origem: Nascida Jordana Gleise de Jesus Menezes, Jojo Todynho (ou Jojo Maronttinni) é cantora carioca que ganhou destaque nacional com o hit “Que Tiro Foi Esse?” em 2017.

Herança humilde e infância: Ela cresceu no bairro de Bangu, no Rio de Janeiro, criada pela avó paterna após a morte do pai em incidente com bala perdida. Desde criança já trabalhava como vendedora de picolé, babá e faxineira para ajudar em casa.

Carreira artística de sucesso: Jojo iniciou sua trajetória postando vídeos no YouTube e Facebook. Logo assinou com a Universal Music, participou do videoclipe de Anitta “Vai Malandra”, e emplacou seu hit “Que Tiro Foi Esse” ainda em 2017.

Vencedora de reality e passagem pela TV: Em 2020, consagrou-se campeã da 12ª temporada de A Fazenda, com 52,54% dos votos e prêmio de R$ 1,5 milhão. Depois, apresentou o programa Jojo Nove e Meia no Multishow e participou do Dança dos Famosos, chegando ao 6º lugar.

Transformação física e estilo de vida: Após perder cerca de 80 kg com cirurgia bariátrica, Jojo passou por procedimentos estéticos e adotou uma rotina de treinos para transformar e manter o corpo com saúde e autoestima elevada.

Desde fevereiro de 2025, ela namora Thiago Gonçalves e frequentemente compartilha declarações nas redes sociais. Recentemente ela disse que não descarta o casamento e expressa ser uma pessoa intensa e entregadora em suas relações.

Novo ciclo, nova casa: Jojo decidiu vender sua antiga casa em condomínio e se mudar para uma mansão de alto padrão no Recreio dos Bandeirantes, avaliada em R$ 3,9 milhões. Ela afirmou que está em um novo ciclo da vida e pronta para muitas bênçãos na nova fase.

Leia também:'Pensou que iria morrer gorda', diz Jojo Todynho ao exibir corpo escultural