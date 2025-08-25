CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Beleza
  2. De biquíni estiloso, Giovanna Antonelli impressiona com barriga retíssima
Beleza / Uau!

De biquíni estiloso, Giovanna Antonelli impressiona com barriga retíssima

Em passeio de barco na Turquia, Giovanna Antonelli impressiona ao exibir seu corpo atual ao apostar em biquíni diferente; veja

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 25/08/2025, às 10h23

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Giovanna Antonelli impressiona com barriga reta
Giovanna Antonelli impressiona com barriga reta - Reprodução/Instagram

A atriz Giovanna Antonelli impressionou mais uma vez na rede social ao surgir de biquíni. Neste domingo, 24, a famosa compartilhou cliques curtindo um passeio de barco na Turquia e não passou despercebida ao aparecer toda estilosa.

Vestindo uma roupa de banho diferente, a artista esbanjou beleza com muita elegância e logo arrancou elogios dos internautas.

"Eu só posso é agradecer mesmo", disse ela ao posar no barco. Nos comentários, os seguidores a admiraram. "A mais linda do mundo", falaram. "É uma deusa", exclamaram outros.

Prestes a completar 50 anos em 2026, Giovanna Antonelli contou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital como está sendo a passagem do tempo e como lida com a criação de seus filhos adolescentes. 

Murilo Benício faz revelação sobre fim do casamento com Giovanna Antonelli

O ator Murilo Benício abriu o coração ao comentar sobre o fim de sua união com a também atriz Giovanna Antonelli. Os dois foram casados por três anos, de 2002 a 2005, e são pais de Pietro Antonelli, que completou 20 anos recentemente.

Em entrevista ao 'Alt Tabet', do Canal UOL, Murilo revelou que, embora os dois sejam ótimos amigos hoje em dia, o processo de separação entre eles possuiu um 'momento conturbado'. De acordo com o ator, o ex-casal travou uma disputa litigiosa após o término.

"A gente teve litígio. Existe o momento da bronca, da separação, que é triste, mesmo quando você quer separar. Então teve um momento conturbado, a gente passou por todos os momentos difíceis", declarou ele, ressaltando a boa relação que possui com a ex-esposa.

"Eu e a Giovanna é uma história que vem de 'O Clone' e as pessoas gostam de ver a gente juntos porque é um amor que deu certo. Então é claro que quero ser amigo [dela]. A gente sai como família porque a gente tem muito a ver, a gente se diverte muito juntos, era só baixar a poeira [da separação]", contou.

Em seguida, Murilo Benício explicou que uma amizade entre ele e Giovanna Antonelli foi essencial para o filho do ex-casal. "Uma psicóloga falou: 'se você não se dá bem com a mãe [do seu filho], ele começa a duvidar que é fruto de um amor'. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Então principalmente com quem você tem filho, tem que fazer uma força [para se dar bem]", finalizou o ator.

Carreira artística de Giovanna Antonelli

  • Início na TV:Começou como assistente de palco ("Angelicat") no programa Clube da Criança (1991), apresentado por Angélica na extinta Rede Manchete

  • Primeiros papéis como atriz:Estreou em 1994 na novela Tropicaliente (Globo), seguida de Tocaia Grande (1995) e Xica da Silva (1996) na Manchete

  • Reconhecimento nacional:Ganhou destaque em 2000 com o papel de Capitu em Laços de Família (Globo)

  • Protagonista em O Clone (2001):Interpretou Jade, uma muçulmana dividida entre o amor e as tradições religiosas, papel que a projetou internacionalmente

  • Outros papéis de destaque:Da Cor do Pecado (2004), A Casa das Sete Mulheres (2003), Salve Jorge (2012), Travessia (2022) e Beleza Fatal (2025)

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Giovanna Antonelli
Giovanna Antonelli Giovanna Antonelli   

Leia também

Uau!

Jojo Todynho exibe cinturinha ao surgir de biquíni - Reprodução/Instagram

De biquíni sem alça, Jojo Todynho esbanja cinturinha e impressiona: 'Que isso'

UAU!

Erika Januza - Foto: Reprodução/Instagram

Solteira, Erika Januza esbanja beleza natural durante viagem: 'Maravilhosa'

UAU!

Lyandra Costa mostra novo visual - Foto: Reprdoução/Instagram

Filha do cantor Leandro impressiona ao mostrar novo visual: 'Belíssima'

Estética

Rico Melquiades - Foto: Reprodução / Instagram

Rico Melquiades rebate críticas à processos estéticos: "Hipócritas"

Uau!

Viih Tube exibe cinturinha em vídeo - Reprodução/Instagram

De barriga de fora, Viih Tube exibe cinturinha ao colocar jeans

Novo visual

Bella Campos no Festival de Cinema de Gramado - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Bella Campos surge com as sobrancelhas descoloridas em evento de cinema

Últimas notícias

Raul GilConheça a mansão de Raul Gil: Ele mostra o tamanho da propriedade em vista aérea
Susana VieiraSusana Vieira comemora 83 anos em viagem e celebra a vida com fotos de biquíni
A astróloga revelou mais detalhes da numerologia do nome de Alvaro XaroAstróloga faz análise sobre trajetória de Alvaro Xaro: 'Ele tem isso muito forte'
Dança dos Famosos 2025Dança dos Famosos 2025: saiba quais artistas disputam a repescagem
Graciele Lacerda mostra Clara em restauranteGraciele Lacerda mostra 1ª vez da filha sentada em um restaurante
Rafa KalimannRafa Kalimann fala sobre a escolha do nome da filha, Zuza: 'Personalidade'
Pedro Andrade e SandyNamorado de Sandy passa por cirurgia e fala da recuperação
Ana Paula Siebert elogia esposo da ex de Roberto JustusAna Paula Siebert elogia esposo da ex de Roberto Justus: 'Um santo'
LexaLexa faz apelo após fãs afirmarem que ela 'perdeu o brilho' com a morte da filha
Nadine Gonçalves e Davi LuccaMãe de Neymar Jr se declara ao neto mais velho, Davi Lucca: 'Amado por todos'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade