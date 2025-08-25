De biquíni estiloso, Giovanna Antonelli impressiona com barriga retíssima

Em passeio de barco na Turquia, Giovanna Antonelli impressiona ao exibir seu corpo atual ao apostar em biquíni diferente; veja
A atriz Giovanna Antonelli impressionou mais uma vez na rede social ao surgir de biquíni. Neste domingo, 24, a famosa compartilhou cliques curtindo um passeio de barco na Turquia e não passou despercebida ao aparecer toda estilosa.
Vestindo uma roupa de banho diferente, a artista esbanjou beleza com muita elegância e logo arrancou elogios dos internautas.
"Eu só posso é agradecer mesmo", disse ela ao posar no barco. Nos comentários, os seguidores a admiraram. "A mais linda do mundo", falaram. "É uma deusa", exclamaram outros.
Prestes a completar 50 anos em 2026, Giovanna Antonelli contou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital como está sendo a passagem do tempo e como lida com a criação de seus filhos adolescentes.
Ver essa foto no Instagram
O ator Murilo Benício abriu o coração ao comentar sobre o fim de sua união com a também atriz Giovanna Antonelli. Os dois foram casados por três anos, de 2002 a 2005, e são pais de Pietro Antonelli, que completou 20 anos recentemente.
Em entrevista ao 'Alt Tabet', do Canal UOL, Murilo revelou que, embora os dois sejam ótimos amigos hoje em dia, o processo de separação entre eles possuiu um 'momento conturbado'. De acordo com o ator, o ex-casal travou uma disputa litigiosa após o término.
"A gente teve litígio. Existe o momento da bronca, da separação, que é triste, mesmo quando você quer separar. Então teve um momento conturbado, a gente passou por todos os momentos difíceis", declarou ele, ressaltando a boa relação que possui com a ex-esposa.
"Eu e a Giovanna é uma história que vem de 'O Clone' e as pessoas gostam de ver a gente juntos porque é um amor que deu certo. Então é claro que quero ser amigo [dela]. A gente sai como família porque a gente tem muito a ver, a gente se diverte muito juntos, era só baixar a poeira [da separação]", contou.
Em seguida, Murilo Benício explicou que uma amizade entre ele e Giovanna Antonelli foi essencial para o filho do ex-casal. "Uma psicóloga falou: 'se você não se dá bem com a mãe [do seu filho], ele começa a duvidar que é fruto de um amor'. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Então principalmente com quem você tem filho, tem que fazer uma força [para se dar bem]", finalizou o ator.
Início na TV:Começou como assistente de palco ("Angelicat") no programa Clube da Criança (1991), apresentado por Angélica na extinta Rede Manchete
Primeiros papéis como atriz:Estreou em 1994 na novela Tropicaliente (Globo), seguida de Tocaia Grande (1995) e Xica da Silva (1996) na Manchete
Reconhecimento nacional:Ganhou destaque em 2000 com o papel de Capitu em Laços de Família (Globo)
Protagonista em O Clone (2001):Interpretou Jade, uma muçulmana dividida entre o amor e as tradições religiosas, papel que a projetou internacionalmente
Outros papéis de destaque:Da Cor do Pecado (2004), A Casa das Sete Mulheres (2003), Salve Jorge (2012), Travessia (2022) e Beleza Fatal (2025)
