Giovanna Antonelli posta fotos raras de seu filho com Murilo Benício

No aniversário de seu filho, fruto da relação vivida com Murilo Benício, Giovanna Antonelli posta cliques raros de Pietro Antonelli e encanta

O filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, Pietro Antonelli, está fazendo aniversário neste sábado, 24. Não deixando a data passar em branco, a atriz postou cliques raros do seu herdeiro mais velho na rede social para homenageá-lo e encantou.

Exibindo fotos inéditas da infância de seu primogênito, a artista celebrou os 20 anos do jovem. Giovanna Antonelli então refletiu apenas sobre a passagem rápida do tempo. Para isso, ela escreveu na legenda a palavra "tempo" algumas vezes.

Nos comentários, os internautas admiraram o álbum com fotos de Pietro Antonelli e também celebraram a data. "Feliz vida, Pietro!", parabenizaram. "Lindos demais", elogiaram outros.

Assim como Giovanna Antonelli, Murilo Benício também se declarou para o filho na rede social com cliques raros do garoto.

Para quem não sabe, Pietro Antonelli atua no mundo artístico. Embora tenha sucesso como modelo, o verdadeiro sonho de Pietro está na música. Ele, que também estuda teatro e estreou no São Paulo Fashion Week, contou que sua carreira musical começou ainda na adolescência. Desde então ele compõe e produz as suas próprias canções.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Giovanna Antonelli faz revelações sobre seus 3 filhos

Além de muita beleza, a atriz Giovanna Antonelli passa muita segurança e autenticidade para muitas mulheres. Por isso, a famosa, de 48 anos, foi escolhida pela Dimy para representar a marca e durante o evento da nova coleção, ele fez revelações exclusivas para a CARAS Digital.

Usando um look cheio de estilo, um conjuntinho amarelo e óculos escuros, a artista, estrelou a novela da Max, Beleza Fatal, e o filme Rio de Sangue, da Disney, falou sobre estar chegando aos 50 anos e estar vendo os filhos, Pietro Antonelli, fruto da relação com Murilo Benício, e as gêmeas, Sofia e Antônia, do casamento com Leonardo Nogueira, crescendo. Cofira a entrevista a seguir!