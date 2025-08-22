CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Beleza
  2. De barriga de fora, Viih Tube exibe cinturinha ao colocar jeans
Beleza / Uau!

De barriga de fora, Viih Tube exibe cinturinha ao colocar jeans

Em vídeo, Viih Tube exibe cinturinha e barriga reta após cirurgias plásticas; influenciadora impressionou ao mostrar o resultado

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 12h53

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Viih Tube exibe cinturinha em vídeo
Viih Tube exibe cinturinha em vídeo - Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Viih Tube impressionou ao mostrar como está sua barriga após passar por uma série de procedimentos cirúrgicos em junho deste ano. Nesta sexta-feira, 22, a famosa publicou um vídeo dançando e o resultado dos procedimentos logo roubou a cena.

Usando uma regata e jeans baixo, a ex-BBB exibiu uma cinturinha e o abdômen bem reto. A calça ainda apareceu com folga. A esposa de Eliezer então usou o momento descontraído para falar sobre aproveitar sua juventude em meio à maternidade e outras obrigações.

"25 anos, meu casamento, meus 2 filhos. Já realizei tudo que queria", escreveu ela na legenda após esbanjar suas novas curvas dançando. Nos comentários, os internautas admiraram a famosa. "Olhem o corpo maravilhoso que está mulher está", disseram. "Está maravilhosa", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Viih Tube contou quantos quilos perdeu. A influenciadora falou que, além dos 15 quilos eliminados desde o nascimento do filho caçula, Ravi, de 9 meses, ela perdeu mais 6 quilos após os procedimentos. "Depois da cirurgia, eu perdi 6 quilos e eu descobri isso só agora, porque eu fui ao hospital com a Lua e pediam pra pesar ela. Para ser menos traumático pesá-la, eu me pesei e pesei com ela no colo. Então, eu vi que eu já tinha perdido mais 6 quilos pós o dia que eu fiz a cirurgia, mas eu continuo comendo bem, comendo certinho e treinando. Voltei a treinar, o médico liberou. Então, também é mérito meu ter emagrecido. Mas, gente, a cirurgia é uma lipo. Então você perde gordura, você perde pele", ela revelou.

Leia também:Viih Tube mostra a barriga reta pela 1ª vez após cirurgia; veja

Cirurgias realizadas por Viih Tube

Entre as intervenções, ela passou por uma abdominoplastia para remover o excesso de pele na região da barriga. Além disso, realizou lipoaspiração nas costas e nos braços e corrigiu uma hérnia umbilical, que havia surgido após a gestação de Ravi. Outra cirurgia realizada foi a redução de diástase, condição em que há a separação dos músculos abdominais, que no caso de Viih estava em 4 centímetros. Por fim, Viih também optou por uma troca de prótese de silicone, substituindo a antiga, de 350 ml, por uma menor, de 250 ml.

Leia também: Médico explica combo de cirurgias de Viih Tube: 'Exige planejamento rigoroso'

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Viih Tubecirurgias viih tubebarriga viih tube
Viih Tube Viih Tube   

Leia também

Novo visual

Bella Campos no Festival de Cinema de Gramado - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Bella Campos surge com as sobrancelhas descoloridas em evento de cinema

Desabafo

Viih Tube - Foto: Reprodução/Instagram

Viih Tube esclarece decisão sobre seu corpo após cirurgias plásticas: 'Para mim era muito óbvio'

Novo visual

Gabz - Foto: Globo/ Fábio Rocha

Gabz passa a tesoura no cabelo e exibe os fios curtinhos

Desabafo

Ex-BBB Gizelly Bicalho - Foto: Reprodução/Instagram

Ex-BBB Gizelly Bicalho revela que fez cirurgia 'escondida' e teve complicações: 'Deu errado'

Em forma

Jojo Todynho - Foto: Reprodução / Instagram

Jojo Todynho revela segredos da dieta e detalhes do emagrecimento

Novidade

Carmo Dalla Vecchia - Foto: Globo/ Divulgação

Novo visual: Carmo Dalla Vecchia choca fãs ao aparecer bem diferente na TV

Últimas notícias

Preta GilPreta Gil ganha nova homenagem em novela da Globo; saiba como e quando será
Mariana Ximenes, Joana Henning e Rafael Dragaud em evento do Prêmio Chico VivePrêmio Chico Vive abre inscrições para reconhecer jovens líderes socioambientais no Brasil
Irmão de Sheron Menezzes faleceu aos 36 anosMãe de Sheron Menezzes faz forte desabafo após a morte do filho: 'Gritei muito'
Filho de mãe com HIV, Cauã Reymond apoia causa e dá exemploApós sofrer bullying por ter tido mãe com HIV, Cauã Reymond apoia causa
Sophia Valverde e Pietro KraussComo Sophia Valverde conheceu o noivo? Atriz revela início do romance
Mário Sérgio toma fora de OdeteVale Tudo: Mário Sérgio toma golpe de Odete: 'Nunca te prometi nada'
Michel TelóMichel Teló revela detalhes de sua preparação para ser mentor no Estrela da Casa
Tom Brady celebra 18 anos do filho mais velho, Jack BradyEle cresceu! Tom Brady celebra os 18 anos do filho mais velho com fotos inéditas
NoneOfertas do dia: Apple Watch com super descontos de até 38%
Lucas Rangel e Lucas BleyLucas Rangel mostra alguns cômodos de seu novo apartamento em SP; veja fotos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade