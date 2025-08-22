De barriga de fora, Viih Tube exibe cinturinha ao colocar jeans

Em vídeo, Viih Tube exibe cinturinha e barriga reta após cirurgias plásticas; influenciadora impressionou ao mostrar o resultado
A influenciadora digital Viih Tube impressionou ao mostrar como está sua barriga após passar por uma série de procedimentos cirúrgicos em junho deste ano. Nesta sexta-feira, 22, a famosa publicou um vídeo dançando e o resultado dos procedimentos logo roubou a cena.
Usando uma regata e jeans baixo, a ex-BBB exibiu uma cinturinha e o abdômen bem reto. A calça ainda apareceu com folga. A esposa de Eliezer então usou o momento descontraído para falar sobre aproveitar sua juventude em meio à maternidade e outras obrigações.
"25 anos, meu casamento, meus 2 filhos. Já realizei tudo que queria", escreveu ela na legenda após esbanjar suas novas curvas dançando. Nos comentários, os internautas admiraram a famosa. "Olhem o corpo maravilhoso que está mulher está", disseram. "Está maravilhosa", falaram outros.
Ainda nos últimos dias, Viih Tube contou quantos quilos perdeu. A influenciadora falou que, além dos 15 quilos eliminados desde o nascimento do filho caçula, Ravi, de 9 meses, ela perdeu mais 6 quilos após os procedimentos. "Depois da cirurgia, eu perdi 6 quilos e eu descobri isso só agora, porque eu fui ao hospital com a Lua e pediam pra pesar ela. Para ser menos traumático pesá-la, eu me pesei e pesei com ela no colo. Então, eu vi que eu já tinha perdido mais 6 quilos pós o dia que eu fiz a cirurgia, mas eu continuo comendo bem, comendo certinho e treinando. Voltei a treinar, o médico liberou. Então, também é mérito meu ter emagrecido. Mas, gente, a cirurgia é uma lipo. Então você perde gordura, você perde pele", ela revelou.
Ver essa foto no Instagram
Entre as intervenções, ela passou por uma abdominoplastia para remover o excesso de pele na região da barriga. Além disso, realizou lipoaspiração nas costas e nos braços e corrigiu uma hérnia umbilical, que havia surgido após a gestação de Ravi. Outra cirurgia realizada foi a redução de diástase, condição em que há a separação dos músculos abdominais, que no caso de Viih estava em 4 centímetros. Por fim, Viih também optou por uma troca de prótese de silicone, substituindo a antiga, de 350 ml, por uma menor, de 250 ml.
