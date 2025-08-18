CARAS Brasil
Beleza / Mudança!

Viih Tube mostra a barriga reta pela 1ª vez após cirurgia; veja

Após passar por uma série de procedimentos cirúrgicos em junho, Viih Tube mostra como está seu abdômen ao surgir de barriga de fora

por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 10h11 - Atualizado às 10h47

Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Viih Tube compartilhou uma foto nesta segunda-feira, 18, em seus stories, usando roupa de academia e chamou a atenção ao surgir de barriga de fora. Após dois meses de ter passado por uma série de procedimentos cirúrgicos em junho deste ano, a influencer revelou como está.

Vestindo um top e uma calça de ginástica, a empresária fez a selfie no espelho e exibiu seu novo abdômen. Após duas gestações, a ex-BBB mostrou que está com a barriga retinha depois de ter feito as operações para retirada de pele e gordura.

Ainda nos últimos dias, Viih Tube contou quantos quilos perdeu. A influenciadora falou que, além dos 15 quilos eliminados desde o nascimento do filho caçula, Ravi, de 9 meses, ela perdeu mais 6 quilos após os procedimentos. "Depois da cirurgia, eu perdi 6 quilos e eu descobri isso só agora, porque eu fui ao hospital com a Lua e pediam pra pesar ela. Para ser menos traumático pesá-la, eu me pesei e pesei com ela no colo. Então, eu vi que eu já tinha perdido mais 6 quilos pós o dia que eu fiz a cirurgia, mas eu continuo comendo bem, comendo certinho e treinando. Voltei a treinar, o médico liberou. Então, também é mérito meu ter emagrecido. Mas, gente, a cirurgia é uma lipo. Então você perde gordura, você perde pele", ela revelou.

Veja como está a barriga de Viih Tube:

Viih Tube mostra como está sua barriga

Foto: Reprodução/Instagram

Cirurgias realizadas por Viih Tube

Entre as intervenções, ela passou por uma abdominoplastia para remover o excesso de pele na região da barriga. Além disso, realizou lipoaspiração nas costas e nos braços e corrigiu uma hérnia umbilical, que havia surgido após a gestação de Ravi. Outra cirurgia realizada foi a redução de diástase, condição em que há a separação dos músculos abdominais, que no caso de Viih estava em 4 centímetros. Por fim, Viih também optou por uma troca de prótese de silicone, substituindo a antiga, de 350 ml, por uma menor, de 250 ml.

Leia também: Médico explica combo de cirurgias de Viih Tube: 'Exige planejamento rigoroso'

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

