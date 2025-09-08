CARAS Brasil
Beleza / Uau!

Após cirurgias, Viih Tube divide opiniões com maiô diferente: 'Pagando de gatinha'

Recuperada de cirurgias e fazendo viagem com Eliezer, Viih Tube divide opiniões ao aparecer com maiô branco ousado na praia; veja

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 07h09

Viih Tube divide opiniões com maiô branco
Viih Tube divide opiniões com maiô branco - Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Viih Tube compartilhou novas fotos de sua viagem pelas Ilhas Maurício, no Oceano Índico. Neste domingo, 07, a empresária compartilhou cliques curtindo uma praia e chamou a atenção com o look escolhido para o momento.

Recuperada de cirurgias, realizadas para retirar excesso de pele e gordura após duas gestações, a ex-BBB ostentou seu físico escultural em um maiô branco e deu o que falar com a roupa. Isso porque, a peça era toda recortada e dividiu opiniões sobre o estilo ousado.

"Pagando de gatinha na ilha", escreveu a mamãe de Lua e Ravi ao esbanjar beleza no local. Nos comentários, os seguidores reagiram. "Ela está lindíssima e eu amei o maiô que vi umas pessoas julgando", opinaram. "Como é bom ver uma mãe se reerguer e reencontrar. PS: Eu achei o maiô bonito, me julguem", defenderam outros.

O emagrecimento de Viih Tube

Recentemente, a influenciadora compartilhou um vídeo experimentando roupas que vestia antes de mudar seus hábitos e realizar uma série de procedimentos cirúrgicos em junho deste ano. Na publicação, ela revelou que chegou a usar calças tamanho 46, mas atualmente já compra peças no número 38.

"Estou provando minhas roupas após perder 15 kg, mais lipo e abdominoplastia. Eu sei que eu preciso ajustar, então foi por isso que tive que provar todas para poder ajustar, e eu fiquei chocada como fez diferença mesmo", disse ela ao compartilhar sua experiência.

E seguiu falando sobre a mudança em seu tamanho de roupa. "Algumas calças são 44, outras 46 e algumas 42, depende da marca, do tamanho, mas as que eu tô comprando agora são 38, então fez bastante diferença."

Em seguida, compartilhou que perdeu algumas peças. "Tem algumas que não vai dar nem para salvar ajustando, porque os bolsos juntam atrás, e algumas deram certo. Está vendo? Algumas ficaram boas assim, não vai precisar de tanto ajuste não."

E desabafou: "Mas com certeza essa parte é muito satisfatória, porque eu sei que fiz cirurgia, mas antes disso eu tive muita disciplina, né? Mudei meu comportamento mesmo: alimentação, treino, minha rotina... Então é muito, muito bom chegar nos resultados que eu queria, e eu estou bem feliz"

Por fim, declarou: "E foi bem legal esse momento de ajustar as roupas, porque eu amo todas e não vou comprar armário novo não, gente. Eu vou ajustar tudo, sim, e me deixa! No total perdi mais ou menos uns 20 quilos, contando antes e depois da cirurgia também. E o meu peito diminuiu, né? Então também fez bastante diferença."

Cirurgias realizadas por Viih Tube

Entre as intervenções, ela passou por uma abdominoplastia para remover o excesso de pele na região da barriga. Além disso, realizou lipoaspiração nas costas e nos braços e corrigiu uma hérnia umbilical, que havia surgido após a gestação de Ravi. Outra cirurgia realizada foi a redução de diástase, condição em que há a separação dos músculos abdominais, que no caso de Viih estava em 4 centímetros. Por fim, Viih também optou por uma troca de prótese de silicone, substituindo a antiga, de 350 ml, por uma menor, de 250 ml.

Recentemente, ela falou sobre a decisão de mostrar o corpo após os procedimentos. Após realizar uma série de procedimentos cirúrgicos em junho deste ano, ela afirmou que não iria compartilhar fotos do antes e depois. No entanto, sempre que publica imagens com roupas que evidenciam o corpo, recebe cobranças sobre a promessa e, por isso, explicou o que quis dizer com seu compromisso.

"Queria falar uma coisa que para mim era muito óbvio. Mas talvez não tenha sido óbvio quando eu falei. Gente, quando eu fiz a cirurgia, falei que não ia postar o antes e depois do meu corpo para não causar um gatilho nas mães que não podem fazer a cirurgia e estão incomodadas com o corpo. Quando falei isso, foi sobre antes e depois. Foto pelada, dentro de centro-cirúrgico. Esse tipo que não vou postar mais", esclareceu. Leia mais!

Leia também: Médico explica combo de cirurgias de Viih Tube: 'Exige planejamento rigoroso'

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

