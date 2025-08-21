CARAS Brasil
  1. Beleza
  2. Viih Tube esclarece decisão sobre seu corpo após cirurgias plásticas: 'Para mim era muito óbvio'
Beleza / Desabafo

Viih Tube esclarece decisão sobre seu corpo após cirurgias plásticas: 'Para mim era muito óbvio'

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais nesta quarta-feira, 20, para esclarecer uma decisão sobre seu pós operatório

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 21/08/2025, às 10h53

Viih Tube
Viih Tube - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais nesta quarta-feira, 20, para esclarecer uma decisão sobre seu pós operatório. Após realizar uma série de procedimentos cirúrgicos em junho deste ano, ela afirmou que não iria compartilhar fotos do antes e depois. No entanto, sempre que publica imagens com roupas que evidenciam o corpo, recebe cobranças sobre a promessa, e por isso explicou o que quis dizer com seu compromisso.

"Queria falar uma coisa que para mim era muito óbvio. Mas talvez não tenha sido óbvio quando eu falei. Gente, quando eu fiz a cirurgia, falei que não ia postar o antes e depois do meu corpo para não causar um gatilho nas mães que não podem fazer a cirurgia e estão incomodadas com o corpo. Quando falei isso, foi sobre antes e depois. Foto pelada, dentro de centro-cirúrgico. Esse tipo que não vou postar mais", esclareceu.

E continuou: "Estou postando na academia, com cropped, e as pessoas: 'Nossa, mas não era você que não ia mostrar o corpo?'. Eu sempre usei roupas assim. A minha vida inteira. Eu gosto de mostrar o umbigo, até quando eu estava mais gordinha. Vou continuar usando o mesmo tipo de roupa que eu usava", garantiu.

"Tô falando isso porque obviamente estou mais feliz com meu corpo, me sentindo mais segura. Eu estava com vergonha de usar um cropped, que eu sempre achei bonito. Vou deixar de usar algo que eu amo? Não é assim. O antes e depois que eu não queria causar um gatilho era o pós-cirúrgico, fotos peladas, eu acho um absurdo hoje em dia. Não pensem que agora vou ficar só com roupa fechada para não mostrar uma curva do meu corpo. Vou usar o que eu me sentir bem", finalizou.

Cirurgias realizadas por Viih Tube

Entre os procedimentos, Viih Tube passou por abdominoplastia para remover o excesso de pele na barriga. Ela também realizou lipoaspiração nas costas e nos braços, além de corrigir uma hérnia umbilical, que surgiu após a gestação de Ravi. Outra cirurgia feita foi a redução de diástase, condição em que os músculos abdominais se separam — no caso dela, a distância era de 4 centímetros. Por fim, a influenciadora optou por trocar a prótese de silicone, substituindo a antiga de 350 ml por uma menor, de 250 ml.

Leia também: Médico explica combo de cirurgias de Viih Tube: 'Exige planejamento rigoroso'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

