Alice Wegmann, a Solange de Vale Tudo, surpreende com fotos de biquíni

No ar na novela das nove como Solange, de Vale Tudo, Alice Wegmann chama a atenção ao surgir deslumbrante em biquíni vermelho

A atriz Alice Wegmann, de 29 anos, chamou a atenção com novas fotos em sua rede social. Nesta quarta-feira, 25, a intérprete de Solange, de Vale Tudo, compartilhou cliques na areia e esbanjou toda sua beleza.

Usando um look de banho vermelho, a famosa ostentou suas curvas naturais e arrancou elogios dos seguidores de sua rede social. "Saudadinha de sol e sal", escreveu sobre estar sentindo falta de uma praia.

Nos comentários, a atriz global recebeu uma chuva de elogios. "Como assim teve tempo de ir á praia? Fim da escala 6x1 chérie", brincaram sobre a personagem dela que trabalha muito. "Sempre maravilhosa", admiraram outros.

Em recente entrevista para o Jornal O Globo, Alice Wegmann revelou problemas de saúde. A ruiva relembrou o episódio de burnout que sofreu ao interpretar Maria na novela Onde Nascem os Fortes.

Alice Wegmann foi flagrada com Luiz Guilherme Niemeyer

Após rumores de que estaria vivendo um possível affair com seu par romântico em Vale Tudo, o ator Humberto Carrão, Alice Wegmann surgiu com um moço desconhecido pelo público nesta sexta-feira, 13.

Em um restaurante do Rio de Janeiro, a atriz foi fotografada em clima de romance e trocando vários beijos com o eleito do momento. Veja as fotos do flagra aqui!