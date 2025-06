Yudi Tamashiro mostra o rostinho do filho recém-nascido pela primeira vez

O apresentador Yudi Tamashiro e a esposa, Mila Braga, compartilharam as primeiras fotos do rostinho do filho do casal: 'Esse era o momento'

O apresentador Yudi Tamashiro e a esposa, Mila Braga, encantaram o público na manhã desta segunda-feira, 9, ao mostrarem o rosto do filho recém-nascido, Davi Yudi, pela primeira vez. O pequeno, primogênito do casal, chegou ao mundo no dia 19 de maio.

Por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais, Yudi e Mila, que até então só haviam mostrado alguns detalhes do bebê, o apresentaram oficialmente aos fãs. Nas imagens, o recém-nascido aparece sorrindo enquanto é paparicado pelos papais corujas.

"Apresentamos a vocês YUDINHO, o nosso filho. Sentimos no coração que esse era o momento de apresentar ao mundo o nosso maior presente. Nosso milagrinho, nosso primeiro mestiço de japonês, com sono de anjo e cara de quem já nasceu sabendo que é amado", escreveu o apresentador na legenda.

Em seguida, Yudi Tamashiro falou sobre a semelhança do pequeno com os pais: " Uns dizem que é a cara do pai. Outros juram que puxou a mãe. Mas a verdade é que ele pegou o melhor dos dois — inclusive o drama, a fome de madrugada e o carisma na hora das fotos. Cada olhar dele é uma pregação muda. Cada bocejo, um versículo vivo: ‘Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá’. (Salmos 127:3)".

"Ainda estamos aprendendo, tropeçando, rindo, chorando e vivendo tudo pela fé. Mas uma coisa é certa: Deus caprichou. Sejam bem-vindos ao capítulo mais lindo da nossa vida . Com amor, fraldas e muita graça", finalizou Yudi Tamashiro.

Filho de Yudi Tamashiro passou por internação após o nascimento

O herdeiro recém-nascido do apresentador Yudi Tamashiro precisou ser internado com apenas 9 dias de vida. O bebê Davi Yudi, filho do casamento do comunicador com Mila Braga, foi diagnosticado com icterícia logo após o nascimento e fez fototerapia na maternidade, mas seu quadro voltou a se agravar em casa e ele precisou retornar ao hospital.

O tratamento de icterícia, que é algo comum em recém-nascidos por causa da dificuldade para eliminar bilirrubina, é feito com banho de luz onde o bebê fica em uma sala com luz azul para receber os cuidados necessários. A pediatra de Davi Yudi, a Dra. Lilian Zaboto, explicou os detalhes sobre a doença e alertou para os riscos caso o tratamento não seja feito de forma adequada; confira detalhes!

