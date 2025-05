Pediatra do filho de Yudi Tamashiro alerta sobre os riscos da doença do bebê

Filho recém-nascido de Yudi Tamashiro está internado com doença comum em bebês. Porém, a pediatra alerta para os riscos do diagnóstico

O filho recém-nascido do apresentador Yudi Tamashiro está internado com apenas 9 dias de vida. O bebê Davi Yudi, filho do casamento do comunicador com Mila Braga, foi diagnosticado com icterícia logo após o nascimento e fez fototerapia na maternidade, mas seu quadro voltou a agravar em casa e ele precisou retornar ao hospital nesta semana. Ele está internado para fazer o tratamento de fototerapia, que é o mais indicado para o grau de icterícia dele.

Com isso, a pediatra dele, a Dra. Lilian Zaboto, explicou os detalhes sobre a doença e alertou para os riscos caso o tratamento não seja feito de forma adequada. A icterícia é uma doença que ocorre por conta da imaturidade do fígado do bebê, que ainda não consegue metabolizar de forma correta a bilirrubina. Nesses casos, a bilirrubina fica em nível elevado na corrente sanguínea. Em excesso, essa substância pode dar o tom amarelado na pele e nos olhos do bebê, além de trazer outros problemas de saúde .

"A icterícia é muito comum nos bebês. Mais de 80% dos bebês desenvolvem a icterícia fisiológica e precisam de 24 horas de fototerapia. A maioria nem fica internada e tem alta com a mãe, e alguns precisam ficar mais tempo e depois recebem alta. Somente um ou outro precisam voltar para fazer mais dias de fototerapia. Nos orientais é bem comum, e é o caso do Davi Yudi, que em breve, provavelmente depois de amanhã, já vem para casa. Ele está ganhando peso e amamentando exclusivamente ao seio materno e passa bem ”, disse ela no Instagram.

Os riscos da icterícia

A Dra. Lilian Zaboto revelou quais são os riscos do nível elevado de bilirrubina no sangue do recém-nascido. "Se aumentar mais que 18, a gente tem risco de uma doença que chama Kernicterus, que é a impregnação da bilirrubina no cérebro. Às vezes, o bebê precisa de uma transfusão sanguínea e pode levar a comprometendo grave de problemas no fígado e nos rins do bebê”, disse ela nas redes sociais.

A médica ainda alertou sobre a importância de procurar atendimento médico adequado. “É fundamental que os pais não tentem resolver isso em casa com banhos de sol, como era feito antigamente. O ideal é seguir a orientação do pediatra, que vai avaliar o grau da icterícia com exames e indicar o tratamento correto, se necessário”, afirmou.

As causas do problema nos bebês

A pediatra contou que a icterícia pode ter 3 origens diferentes. "Existe a icterícia fisiológica, que não tem causas; Existe a icterícia por uma incompatibilidade ABO, quando a mãe tem um tipo sanguíneo e o bebê tem outro tipo sanguíneo; E, existe a incompatibilidade RH, quando a mãe tem um mãe tem o tipo sanguíneo com RH negativo e ela pode gerar um filho RH positivo, se o pai tiver o tipo RH positivo, e ela pode produzir anticorpos contra o RH do bebê e vai ter uma icterícia mais severa e temos o risco do bebê desenvolver a doença. Essa mãe tem que tomar uma vacina, que é um antiRH para não ter o risco no bebê”, afirmou ela.

Yudi Tamashiro mostrou foto do filho no hospital

Nas redes sociais, Yudi Tamashiro e Mila Braga mostraram fotos do bebê em uma sala de fototerapia com luz azul para reduzir a tonalidade amarela da pele dele. Logo depois do nascimento, Davi Yudi passou pela fototerapia na maternidade e chegou a receber alta hospitalar, mas precisou voltar a ser internado.

Inclusive, Mila desabafou sobre a tristeza de ver o bebê recém-nascido precisando de cuidados médicos. “Hoje vivi um dos momentos mais difíceis da minha vida como mãe. Com apenas 9 dias de vida, meu filho precisou voltar ao hospital às pressas por conta da icterícia. Mesmo sendo algo comum em recém-nascidos, ouvir a palavra UTI foi desesperador. Chorei, orei e pedi a Deus que cuidasse dele. Felizmente, no caminho, soubemos que ele poderia ficar em um quarto comum e receber fototerapia, a mesma luz que já tinha usado quando nasceu. Seguimos agora confiando e orando por sua recuperação para que possamos voltar logo para casa”, disse ela.

Davi Yudi foi internado para fazer fototerapia

