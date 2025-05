Filho recém-nascido de Yudi Tamashiro passa por tratamento na maternidade

Yudi Tamashiro mostra a primeira imagem do filho recém-nascido, Davi Yudi, e revela que o bebê precisou de tratamento na maternidade

O apresentador Yudi Tamashiro atualizou os fãs sobre o nascimento do seu primeiro filho, Davi Yudi, fruto do casamento com a cantora gospel Mila Braga. O bebê veio ao mundo nesta semana e ainda continua na maternidade por causa de um tratamento que precisou fazer.

O papai coruja contou que o filho teve icterícia , que é algo comum em recém-nascidos por causa da dificuldade para eliminar bilirrubina. O tratamento é feito com banho de luz e o bebê ficou em uma sala com luz azul para receber os cuidados necessários.

"Ainda estamos na maternidade. Nosso pequeno precisou ficar mais um tempinho fazendo o “banho de luz” por causa da icterícia, algo bem comum em recém-nascidos, especialmente em bebês com traços orientais, como o nosso. Isso acontece porque o fígado ainda está amadurecendo e não consegue eliminar a bilirrubina como deveria, o que deixa a pele mais amarelada. A fototerapia ajuda a regular isso, mesmo que o coração aperte ao vê-lo ali", disse ele.

Inclusive, Yudi contou que já está aprendendo com a paternidade. "Ser pai e mãe é um grande aprendizado. A gente descobre que amar também é permitir que nossos filhos passem pelo que é necessário, mesmo que eles chorem e que a nossa vontade seja protegê-los de tudo. E foi nesse momento que entendi um pouco mais sobre como Deus cuida de nós. Quantas vezes a gente reclama, chora, grita… mas Deus, com Seu amor perfeito, nos entrega não o que queremos, mas o que precisamos. Ele vê além. Ele sabe que certos processos, mesmo desconfortáveis, são essenciais pra nossa cura, crescimento e transformação", afirmou.

Nas imagens, o comunicador mostrou o bebê no bercinho da maternidade, mas preservou o filho ao evitar mostrar o rosto dele.

O nascimento de Davi Yudi

O apresentador Yudi Tamashiro e a esposa, a artista Mila Braga, já são pais! Nesta segunda-feira, 19, ela deu à luz Davi Yudi, primeiro herdeiro do casal, por meio do parto normal na maternidade.

Nas redes sociais, o papai coruja mostrou as fotos da esposa durante o trabalho de parto e destacou como foi ver a amada dar à luz. "O amor é o que sustenta. O amor é o que dá força. Eu vi isso com meus próprios olhos. Ali dentro do quarto, vendo minha esposa parindo nosso filho, entendi algo que escola nenhum me ensinou: O corpo sente dor, mas é o amor que sustenta. A força de uma mãe é algo que só o céu explica.A Mila decidiu que seria parto normal. Mesmo exausta, mesmo com dores… ela repetia: “vai ser normal”. E foi. Porque ela é tudo, menos normal — ela é guerreira", disse ele.

E completou: "Enquanto eu cansava, ela resistia. Enquanto eu tremia, ela lutava. E quando eu achei que ela ia desistir, ela foi além. Tudo por amor. E o que dizer dessas mulheres incríveis que Deus colocou ali com a gente? Médicas, enfermeiras… verdadeiras anjas em forma de gente. Estudaram anos, se prepararam, e agora são instrumento de milagre todos os dias. Senti a mão de Deus em cada detalhe. E saí dali lembrando que eu e a Mila também fomos levantados com uma missão: Evangelizar, Amar e Servir. Que a gente nunca perca o propósito. Que a gente nunca se esqueça de fazer por amor, e não só por obrigação. Porque quando o amor é a motivação. A missão vira milagre".