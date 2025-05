Nasce Davi Yudi, o primeiro filho de Yudi Tamashiro e Mila Braga

Yudi Tamashiro e Mila Braga celebram o nascimento do primeiro filho, Davi Yudi, que veio ao mundo por meio do parto normal

O apresentador Yudi Tamashiro e a esposa, a artista Mila Braga, já são pais! Nesta segunda-feira, 19, ela deu à luz Davi Yudi, primeiro herdeiro do casal, por meio do parto normal na maternidade.

Nas redes sociais, o papai coruja mostrou as fotos da esposa durante o trabalho de parto e destacou como foi ver a amada dar à luz. "O amor é o que sustenta. O amor é o que dá força. Eu vi isso com meus próprios olhos. Ali dentro do quarto, vendo minha esposa parindo nosso filho, entendi algo que escola nenhum me ensinou: O corpo sente dor, mas é o amor que sustenta. A força de uma mãe é algo que só o céu explica.A Mila decidiu que seria parto normal. Mesmo exausta, mesmo com dores… ela repetia: “vai ser normal”. E foi. Porque ela é tudo, menos normal — ela é guerreira", disse ele.

E completou: "Enquanto eu cansava, ela resistia. Enquanto eu tremia, ela lutava. E quando eu achei que ela ia desistir, ela foi além. Tudo por amor. E o que dizer dessas mulheres incríveis que Deus colocou ali com a gente? Médicas, enfermeiras… verdadeiras anjas em forma de gente. Estudaram anos, se prepararam, e agora são instrumento de milagre todos os dias. Senti a mão de Deus em cada detalhe. E saí dali lembrando que eu e a Mila também fomos levantados com uma missão: Evangelizar, Amar e Servir. Que a gente nunca perca o propósito. Que a gente nunca se esqueça de fazer por amor, e não só por obrigação. Porque quando o amor é a motivação. A missão vira milagre".

Vale lembrar que Yudi e Mila se casaram em uma cerimônia para poucos convidados em abril de 2022. O evento ocorreu na residência do casal e a elegância caiu muito bem com a simplicidade do evento.

O quarto de Davi Yudi

Há poucas semanas, Yudi Tamashiro e Mila Braga apresentaram o quarto de bebê do filho, Davi Yudi. O ambiente foi decorado em tons terrosos e com toque de azul nos detalhes, com projeto da arquiteta Mariana Saltini e montagem da especialista Juliana Butler. O berço tem o estilo oval e conta com enxoval em tons de azul e branco. Além disso, a cor azul também aparece na poltrona de amamentação, que foi posicionada ao lado da janela para ter uma vista para o jardim. O quarto também possui luminárias estilosas e uma cama de apoio com várias almofadas.

"O quarto do nosso filho carrega mais do que móveis e decoração. Carrega história, cultura, fé e um chamado eterno. Cada detalhe desse quarto foi pensado com o propósito de ensiná-lo todas as coisas — com amor, com verdade, com propósito. Nas paredes, colocamos uma promessa: “Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi; antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações.” (Jeremias 1:5). Antes mesmo de sonharmos com um filho, Deus já tinha separado o nosso. E esse quarto… será o lugar onde a promessa vai florescer", contaram.

Conheça o quarto do bebê na galeria de fotos abaixo:

