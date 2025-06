Yudi Tamashiro exibe vídeo encantador do filho após cirurgia: 'Guerreirinho'

Filho de Yudi Tamashiro, Davi Yudi, de 1 mês de vida, passou por uma cirurgia na manhã de sábado, 28, e já está em casa com a família

O apresentador Yudi Tamashiro dividiu com o público um vídeo encantador do filho, Davi Yudi, de 1 mês de vida, após o pequeno receber alta hospitalar. O bebê, fruto de seu casamento com Mila Braga, precisou realizar uma cirurgia de hérnia inguinal encarcerada na manhã de sábado, 28.

Neste domingo, 29, Yudi compartilhou um registro mostrando o herdeiro e aproveitou para agradecer novamente, em nome do bebê, as orações direcionadas a ele no momento da cirurgia. A operação foi um sucesso e o menino retornou para casa no mesmo dia.

"Gente, estou passando aqui para agradecer. ‘Obrigado, gente, por todo mundo que orou por mim. Agora já estou aqui em casa com a mamãe e o papai’. Você é um guerreirinho, nosso japinha mais lindo de todos ", declarou o apresentador no vídeo enquanto filmava o rostinho do pequeno.

No dia anterior, durante um culto, Yudi Tamashiro comentou sobre o procedimento feito pelo filho: "Enquanto meu filho era entubado, Deus falou comigo: Vai. Enquanto você cuida da minha obra, Eu cuido da sua casa. Saí pra pregar o Evangelho com o coração apertado. No caminho, recebi a chamada de vídeo: Yudinho estava bem. Vivo. Sorrindo ", iniciou ele.

"Sei que parece loucura… Mas são os 'loucos' que decidem confiar, obedecer e viver esse chamado, que experimentam os milagres mais reais. A cirurgia foi um sucesso. Eu cumpri meu chamado. E através desse testemunho, o nome de Deus foi glorificado mais uma vez. Obrigado a todos que oraram por nós", completou o artista.

Confira o vídeo do filho de Yudi Tamashiro:

Esposa de Yudi Tamashiro falou sobre cirurgia

Na manhã de sábado, 28, a esposa de Yudi Tamashiro, Mila Braga, compartilhou um desabafo em sua rede social ao contar que o filho deles passaria por uma cirurgia. Chorando, a mamãe de primeira viagem apareceu em um vídeo amamentando o herdeiro.

A influenciadora digital então contou que registrou o momento para depois revê-lo após superar a situação difícil. Mila Braga então escreveu um texto falando sobre o momento complicado com o bebê; confira mais detalhes!

