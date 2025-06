Esposa de Yudi Tamashiro chora ao falar de cirurgia do filho: 'Medo'

Ao saber que o filho, de apenas um mês, terá que passar por cirurgia, esposa de Yudi Tamashiro chora e compartilha desabafo na rede social; veja

A esposa de Yudi Tamashiro, Mila Braga, compartilhou um desabafo em sua rede social neste sábado, 28, ao contar que o filho deles, Davi Yudi, de apenas um mês, passará por uma cirurgia. Chorando, a mamãe de primeira viagem apareceu em um vídeo amamentando o herdeiro.

A influenciadora digital então contou que registrou o momento para depois revê-lo após superar a situação difícil. "Gravei este vídeo para guardar e registrar este momento, porque creio que será um testemunho vivo. Mas resolvi compartilhar. Vai dar tudo certo, filho. Deus está no controle", mostrou toda sua fé.

Mila Braga então escreveu um texto falando sobre o momento complicado com o bebê. "Hoje o meu coração de mãe está apertado. Sempre me considerei forte para enfrentar meus próprios desafios, mas agora descobri como sou frágil quando se trata do meu filho", começou dizendo.

"Ele tem apenas um mês vida. Hoje dei de mamar para ele em casa antes de virmos para o hospital, e foi impossível conter as lágrimas. Chorei com medo, sim. Medo da anestesia geral, de ele ser intubado, medo de tudo que foge do meu controle", desabafou e escreveu mais. Veja a seguir!.

O diagnóstico do filho de Yudi Tamashiro

O bebê foi diagnosticado com icterícia logo após o nascimento e fez fototerapia na maternidade, mas seu quadro voltou a agravar em casa e ele precisou voltar ao hospital nesta semana. Ele está internado para fazer o tratamento de fototerapia, que é o mais indicado para o grau de icterícia dele.

A icterícia é uma condição comum em recém-nascidos e acontece devido à imaturidade do fígado, que ainda não consegue processar adequadamente a bilirrubina. Com isso, a substância se acumula na corrente sanguínea, deixando a pele e os olhos do bebê com uma coloração amarelada. Quando em excesso, a bilirrubina também pode causar outros problemas de saúde.

