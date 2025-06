Yudi Tamashiro diz que filho fará cirurgia com apenas 1 mês de vida: 'Batalha'

Após ficar internado por alguns dias depois de nascer, filho de Yudi Tamashiro passará por cirurgia com anestesia geral e intubação

O apresentador Yudi Tamashiro usou as redes sociais neste sexta-feira, 28, para contar que seu filho, Davi Yudi, de um mês, passará por uma cirurgia com anestesia geral e intubação. O bebê já havia ficado internado com apenas nove dias de vida para reiniciar o tratamento contra a icterícia e precisou ficar na UTI.

Agora, o papai de primeira viagem contou que eles tiveram que correr com o herdeiro para o hospital e que pela manhã ele passará pela operação. O comunicador apenas deu o aviso em sua rede social, sem contar o motivo a internação.

"Hoje fomos surpreendidos por mais uma batalha: precisamos correr com o Yudinho aqui para o hospital. Amanhã pela manhã ele passará por uma cirurgia sob anestesia geral e será intubado. O nosso coração está apertado, mas nossa fé permanece firme", escreveu.



"Contamos com as orações dos irmãos e amigos. Temos certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Uma batalha atrás da outra, mas em todas elas, temos visto a mão de Deus. Yudinho é forte, é guerreiro. Ele nasceu para ser um verdadeiro samurai do Senhor. Seguimos confiando: vai dar tudo certo, em nome de Jesus", finalizou o famoso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yudi Tamashiro (@yuditamashiro)

O diagnóstico do filho de Yudi Tamashiro

O bebê foi diagnosticado com icterícia logo após o nascimento e fez fototerapia na maternidade, mas seu quadro voltou a agravar em casa e ele precisou voltar ao hospital nesta semana. Ele está internado para fazer o tratamento de fototerapia, que é o mais indicado para o grau de icterícia dele.

A icterícia é uma condição comum em recém-nascidos e acontece devido à imaturidade do fígado, que ainda não consegue processar adequadamente a bilirrubina. Com isso, a substância se acumula na corrente sanguínea, deixando a pele e os olhos do bebê com uma coloração amarelada. Quando em excesso, a bilirrubina também pode causar outros problemas de saúde.

Leia também:Médico explica internação do filho recém-nascido de Yudi: 'É uma medida'