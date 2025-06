Médica faz alerta sobre cirurgia de filho de Yudi Tamashiro: 'Um bebê de apenas 40 dias'

Em suas redes sociais, Yudi Tamashiro confirmou que seu filho recém-nascido foi submetido a uma cirurgia sob anestesia geral e intubação

No último sábado (28), Davi Yudi, filho de Yudi Tamashiro (32) e Mila Braga (36) foi internado para realizar uma cirurgia. Em suas redes sociais, o casal não revelou mais detalhes da causa da internação do recém-nascido, mas reforçou que a criança de apenas 40 dias passaria por um procedimento sob anestesia geral e intubação.

"Amanhã pela manhã ele passará por uma cirurgia sob anestesia geral e será intubado. O nosso coração está apertado, mas nossa fé permanece firme. Contamos com as orações dos irmãos e amigos. Temos certeza que o Senhor está no controle de tudo", escreveram.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Renata Castro explica que os cuidados devem ser ainda maiores em razão da pouca idade de Davi Yudi. "Por se tratar de um bebê de apenas 40 dias, é fundamental que a cirurgia e todos os cuidados perioperatórios sejam realizados por profissionais com experiência em pediatria, em um hospital preparado para atender recém-nascidos. Isso inclui equipe cirúrgica pediátrica, anestesistas pediátricos, neonatologistas e enfermeiros treinados para lidar com as especificidades dessa faixa etária", diz.

Apesar de não entrarem em mais detalhes sobre a cirurgia envolvendo o filho, Yudi Tamashiro já havia confirmado que a criança foi diagnosticada com hérnia inguinal encarcerada. A pediatra reforça que essa é uma condição relativamente comum em crianças pequenas, "especialmente em recém-nascidos e prematuros. A hérnia inguinal ocorre quando uma alça intestinal ou outro tecido abdominal protrui por um canal na região da virilha".

"O encarceramento acontece quando essa alça intestinal fica presa no orifício herniário, o que pode comprometer o suprimento sanguíneo do intestino e causar complicações graves, como isquemia e necrose intestinal. Por isso, a cirurgia deve ser realizada com urgência", conclui.

Neste sábado, 29, Yudi Tamashiro atualizou os seguidores em suas redes sociais sobre o estado de saúde do filho: "Deus falou comigo: 'Vai. Enquanto você cuida da minha obra, Eu cuido da sua casa'. Saí para pregar o Evangelho com o coração apertado. No caminho, recebi a chamada de vídeo: 'Yudinho estava bem. Vivo. Sorrindo (...) A cirurgia foi um sucesso. Eu cumpri meu chamado. E através desse testemunho, o nome de Deus foi glorificado mais uma vez".

