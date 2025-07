Yudi Tamashiro encanta ao mostrar vídeo fofíssimo do filho de 2 meses

Momento fofura! O apresentador Yudi Tamashiro compartilhou um novo vídeo encantador com o filho, o pequeno Davi Yudi; veja

O apresentador Yudi Tamashiro encantou os seguidores na manhã desta quinta-feira, 31, ao compartilhar um novo vídeo com o filho, Davi Yudi. O pequeno, de 2 meses de vida, é fruto do seu casamento com a cantora Mila Braga.

No registro publicado, Yudi aparece conversando com o herdeiro, que havia acabado de acordar. Esbanjando fofura, o bebê foi filmado sorrindo enquanto recebia carinho do papai coruja. " Tira esse celular da minha cara, pai ", brincou o apresentador. " Ai filho, te amo! ", completou o artista, se derretendo pelo pequeno.

Davi Yudi chegou ao mundo no dia 18 de maio deste ano e, pouco tempo após completar 1 mês de vida, precisou passar por uma cirurgia de hérnia inguinal. A operação, realizada em junho, foi um sucesso e o menino retornou para casa no mesmo dia.

Na época, Yudi Tamashiro deu seu testemunho durante um culto e aproveitou para agradecer todo o carinho e orações que os internautas direcionaram ao bebê: "Enquanto meu filho era entubado, Deus falou comigo: ‘Vai. Enquanto você cuida da minha obra, Eu cuido da sua casa’. Saí pra pregar o Evangelho com o coração apertado. No caminho, recebi a chamada de vídeo: Yudinho estava bem. Vivo. Sorrindo", declarou o apresentador.

Esposa de Yudi Tamashiro ganha festa de aniversário com um convidado

Recentemente, o apresentador Yudi Tamashiro celebrou uma data especial: o aniversário de sua esposa, Mila Braga. Em uma publicação nas redes sociais, ele compartilhou registros da comemoração em casa, que contou com limitação de convidados por causa da saúde do filho do casal, Davi Yudi, de 1 mês de vida na época.

Na ocasião, o pequeno havia acabado de receber alta após realizar uma cirurgia de hérnia inguinal encarcerada. Por isso, o casal optou por uma celebração discreta, com apenas uma convidada — a mãe de Yudi. O apresentador também contou que o famoso 'parabéns para você' precisou ser cantado em volume baixo para não acordar o bebê; confira mais detalhes!

