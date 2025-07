Médica revela como está o filho de Yudi após cirurgia e emociona com relato

Davi Yudi, filho do apresentador Yudi Tamashiro, já está em casa após cirurgia bem-sucedida e surpreende pela rápida recuperação, segundo a pediatra das celebridades Dra. Lilian Zaboto

Após uma cirurgia delicada realizada na última semana, Davi Yudi, filho do apresentador Yudi Tamashiro e da influenciadora Mila Braga, já está completamente recuperado e em casa. A pediatra responsável pelo acompanhamento do pequeno, Dra. Lilian Zaboto — conhecida como “a médica dos famosos” — celebrou a alta médica com um emocionante depoimento nas redes sociais.

Dra. Lilian, que cuida da saúde de diversas famílias conhecidas como as de Simone Mendes, Luciele di Camargo, Leonardo, Simaria, Mara Maravilha e vários jogadores de futebol, como Cafu e Dudu, compartilhou imagens e palavras de gratidão pela evolução do bebê. “Segura, porque o japinha mais lindo, mais charmoso e mais famoso do Brasil está passando pela sua timeline”, brincou a médica, visivelmente emocionada com o sucesso da recuperação de Davi.

A primeira consulta pós-operatória aconteceu no dia 4 de julho, apenas seis dias após a cirurgia. De acordo com a pediatra, o menino apresentou cicatrização total e um estado geral excelente. A recuperação rápida surpreendeu até mesmo os médicos envolvidos no procedimento, incluindo o cirurgião Dr. Décio Blucher, que recebeu agradecimentos públicos da equipe.

A médica destacou ainda a importância do acolhimento emocional e espiritual no processo de cura. “Já rimos, já oramos, já choramos de emoção e de medo. Mas em nenhum momento colocamos à prova a nossa fé. Deus sempre se mostrou presente. E hoje somos só gratidão”, declarou ela.

O casal Yudi Tamashiro e Mila Braga também se manifestou com alegria sobre a evolução do filho e reforçou sua confiança na equipe médica e em Deus. “Toda honra e toda glória para Deus”, compartilhou a Dra. Lilian, ecoando os sentimentos da família.

Mais do que um caso clínico de sucesso, a história de Davi Yudi se transformou em um símbolo de fé e união. A pediatra finalizou sua mensagem com palavras de agradecimento: “Obrigada, Deus, por me fazer instrumento na vida de tantas famílias levando saúde, amor, esperança e cura. Jesus seja louvado!”.