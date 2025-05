Médico explica internação do filho recém-nascido de Yudi: 'É uma medida'

O filho recém-nascido de Yudi Tamashiro precisou retornar ao hospital e ficou internado na UTI para tratar uma condição de saúde

O apresentador Yudi Tamashiro atualizou os fãs sobre o nascimento do seu primeiro filho, Davi Yudi, fruto do casamento com a cantora gospel Mila Braga. O bebê tem de dez dias e precisou ser internado no começo da semana para reiniciar o tratamento contra a icterícia . Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Igor Maia Marinho - médico infectologista, que explica o quadro.

Nas redes sociais, os pais mostraram fotos do bebê em uma sala de fototerapia com luz azul para reduzir a tonalidade amarela da pele dele. O apresentador Yudi desabafou sobre a internação do filho: "Dentro do hospital, a gente fala pouco, mas pensa muito. Com meu filho recém-nascido internado, o tempo parece parar".

Segundo o Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista formado pela Faculdade de Medicina da USP, com residência médica em Moléstias Infecciosas e Parasitárias pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), é normal um recém-nascido precisar retornar ao hospital por conta de icterícia.

"Isso não é raro e, em muitos casos, faz parte do acompanhamento neonatal [...] apesar de assustar os pais, o retorno ao hospital por icterícia é uma medida comum, segura e eficaz. Na grande maioria dos casos, o bebê evolui bem com o tratamento adequado", declara.

Qual o tratamento?

O Dr. Igor Maia Marinho aponta que a icterícia aparece entre o 2º e o 3º dia de vida, e regride espontaneamente. Porém, em alguns casos, a bilirrubina continua a subir após a alta hospitalar. Isso pode demandar uma nova internação. Entre os tratamentos mais comuns o infectologista aponta.

"Fototerapia, popularmente conhecido como 'banho de luz', consiste na exposição do bebê a uma luz especial, geralmente azul, que ajuda a diminuir os níveis de bilirrubina no sangue, afastando a icterícia e possíveis riscos associados, sem efeitos colaterais para o bebê", finaliza o infectologista.

