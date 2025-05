Filho recém-nascido de Yudi Tamashiro é internado com apenas 9 dias de vida

Filho recém-nascido de Yudi Tamashiro está internado e a mãe do bebê, Mila Braga, desabafa: ‘Ouvir a palavra UTI foi desesperador'

O apresentador Yudi Tamashiro e a esposa, Mila Braga, vivem um momento desafiador com o filho recém-nascido, Davi Yudi. O bebê foi internado com apenas 9 dias de vida para reiniciar o tratamento contra a icterícia e precisou ficar na UTI.

Nas redes sociais, os pais mostraram fotos do bebê em uma sala de fototerapia com luz azul para reduzir a tonalidade amarela da pele dele. A icterícia é algo comum em recém-nascidos por causa da dificuldade para eliminar bilirrubina. O tratamento é feito com banho de luz. Logo depois do nascimento, Davi Yudi passou pela fototerapia na maternidade e chegou a receber alta hospitalar, mas precisou voltar a ser internado.

Inclusive, Mila desabafou sobre a tristeza de ver o bebê recém-nascido precisando de cuidados médicos. “Hoje vivi um dos momentos mais difíceis da minha vida como mãe. Com apenas 9 dias de vida, meu filho precisou voltar ao hospital às pressas por conta da icterícia. Mesmo sendo algo comum em recém-nascidos, ouvir a palavra UTI foi desesperador. Chorei, orei e pedi a Deus que cuidasse dele. Felizmente, no caminho, soubemos que ele poderia ficar em um quarto comum e receber fototerapia, a mesma luz que já tinha usado quando nasceu. Seguimos agora confiando e orando por sua recuperação para que possamos voltar logo para casa”, disse ela.

Davi Yudi foi internado para fazer fototerapia

Por sua vez, Yudi Tamashiro também falou sobre a internação do filho e outro desafio que enfrenta em sua vida. Ele enfrenta um processo na justiça por causa de um antigo contrato profissional. "Dentro do hospital, a gente fala pouco, mas pensa muito. Com meu filho recém-nascido internado, o tempo parece parar. E, ao mesmo tempo, amanhã preciso estar pronto para uma audiência que pode mudar minha vida, onde terei que reviver um passado doloroso e enfrentar a possibilidade de ser sentenciado a pagar R$ 5 milhões por um erro que nunca partiu de mim. É nesses momentos que tudo ganha outra perspectiva. A vida começa a fazer mais sentido quando entendemos que tudo isso é passageiro e que Deus, mesmo no silêncio, está me moldando, me preparando para algo maior", disse ele.

O nascimento de Davi Yudi

O apresentador Yudi Tamashiro e a esposa, a artista Mila Braga, já são pais! Nesta segunda-feira, 19, ela deu à luz Davi Yudi, primeiro herdeiro do casal, por meio do parto normal na maternidade.

Nas redes sociais, o papai coruja mostrou as fotos da esposa durante o trabalho de parto e destacou como foi ver a amada dar à luz. "O amor é o que sustenta. O amor é o que dá força. Eu vi isso com meus próprios olhos. Ali dentro do quarto, vendo minha esposa parindo nosso filho, entendi algo que escola nenhum me ensinou: O corpo sente dor, mas é o amor que sustenta. A força de uma mãe é algo que só o céu explica.A Mila decidiu que seria parto normal. Mesmo exausta, mesmo com dores… ela repetia: “vai ser normal”. E foi. Porque ela é tudo, menos normal — ela é guerreira", disse ele.

E completou: "Enquanto eu cansava, ela resistia. Enquanto eu tremia, ela lutava. E quando eu achei que ela ia desistir, ela foi além. Tudo por amor. E o que dizer dessas mulheres incríveis que Deus colocou ali com a gente? Médicas, enfermeiras… verdadeiras anjas em forma de gente. Estudaram anos, se prepararam, e agora são instrumento de milagre todos os dias. Senti a mão de Deus em cada detalhe. E saí dali lembrando que eu e a Mila também fomos levantados com uma missão: Evangelizar, Amar e Servir. Que a gente nunca perca o propósito. Que a gente nunca se esqueça de fazer por amor, e não só por obrigação. Porque quando o amor é a motivação. A missão vira milagre".

