Yudi Tamashiro atualiza estado de saúde do filho recém-nascido, que segue internado

O apresentador Yudi Tamashiro usou as redes sociais nesta sexta-feira, 30, para atualizar os fãs sobre o estado de saúde de seu filho recém-nascido, Davi Yudi, que é fruto de seu relacionamento com a esposa, Mila Braga. O bebê foi internado com apenas 9 dias de vida para reiniciar o tratamento contra a icterícia e precisou ficar na UTI.

No vídeo, ele desabafou: "Estou saindo do quarto da maternidade com o coração apertado, já de saudade. A Mila, meu pequenininho e minha mãe vão ficar. Eu estou indo para Curitiba, vai ter uma conferência. Com o coração apertado, mas tem que fazer a obra, né? Bora trabalhar. Já me avisaram que vai ser sempre assim, e toda vez que a gente tem que se despedir, nem que seja por algumas horas ou dias, o coração já aperta."

Em seguida, contou que o pequeno tem apresentado melhora em seu quadro de saúde. “Ele já está bem melhor e, daqui a pouco, recebe alta. Glória a Deus. Obrigado por cada oração, e é isso. Faz parte. São os desafios da vida. Vivendo e aprendendo", finalizou.

O diagnóstico do filho de Yudi Tamashiro

O bebê foi diagnosticado com icterícia logo após o nascimento e fez fototerapia na maternidade, mas seu quadro voltou a agravar em casa e ele precisou voltar ao hospital nesta semana. Ele está internado para fazer o tratamento de fototerapia, que é o mais indicado para o grau de icterícia dele.

A icterícia é uma condição comum em recém-nascidos e acontece devido à imaturidade do fígado, que ainda não consegue processar adequadamente a bilirrubina. Com isso, a substância se acumula na corrente sanguínea, deixando a pele e os olhos do bebê com uma coloração amarelada. Quando em excesso, a bilirrubina também pode causar outros problemas de saúde.

