  Jade Magalhães exibe momentos inéditos de Luan Santana com a filha: 'Alegria'
Datas Especiais / Homenagem

Jade Magalhães exibe momentos inéditos de Luan Santana com a filha: 'Alegria'

Esposa de Luan Santana, Jade Magalhães dividiu alguns momentos inéditos do cantor ao lado da filha em celebração ao Dia dos Pais; veja

por Rafaela Oliveira
Publicado em 10/08/2025, às 13h15

Luan Santana e Jade Magalhães são pais de Serena
Luan Santana e Jade Magalhães são pais de Serena - Foto: Reprodução / Instagram

Dia muito especial para Luan Santana! Pai da pequena Serena, fruto de seu casamento com a influenciadora digital Jade Magalhães, o cantor está comemorando seu primeiro Dia dos Pais neste domingo, 10, com a bebê nos braços.

Em celebração a data, Jade dividiu com o público alguns registros inéditos de Luan com a herdeira nos últimos 7 meses. Nas imagens, é possível notar momentos marcantes do artista sertanejo com a filha, como passeios, viagens em família e muitas brincadeiras com a pequena.

Um vídeo fofíssimo de Luan Santana 'ensinando' Serena a tocar piano também foi compartilhado por Jade Magalhães. Na legenda da postagem, a influenciadora escreveu uma homenagem emocionante ao marido e agradeceu o grande paizão que ele é para a filha do casal.

"Que alegria assistir todos os dias esse amor!! Um papai que brinca, que cuida, que dá muito carinho, que é extremamente amoroso e presente. É lindo ver você cumprindo esse papel, meu amor!! Obrigada por cuidar de nós. Feliz Dia dos Pais", declarou a esposa de Luan Santana.

Vale lembrar que, até o momento, o casal ainda não mostrou publicamente o rostinho da bebê. Em entrevista recente ao portal LeoDias, Luan Santana e Jade Magalhães explicaram que estão aguardando o momento certo para compartilhar com os fãs a imagem de Serena.

"A gente tá com muita vontade de mostrar ela para as pessoas, estamos esperando o momento certo, né?", declarou o artista. "Tem tanta coisa fofa que ela faz, que a gente tem muita vontade de compartilhar, mas eu acho que o momento mais especial para isso vai acontecer, vai ser lindo", acrescentou Jade.

Confira a homenagem de Jade Magalhães para Luan Santana:

A introdução alimentar da filha de Luan Santana

Recentemente, Jade Magalhães compartilhou um novo registro da fase que está vivendo com a sua filha e de Luan Santana, a pequena Serena. Em uma publicação nas redes sociais, ela mostrou uma refeição da menina durante a introdução alimentar.

Sem mostrar o rosto da bebê, a influencer revelou que a bebê estava sentada com seus utensílios para comer. Em um prato infantil com três divisórias, a mamãe coruja adicionou pequenos pedaços de alimentos, incluindo frango, cenoura e brócolis; confira mais detalhes!

Leia também: Luan Santana encanta ao mostrar vídeo da filha na praia: 'As perninhas'

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Luan SantanaserenaJade Magalhães
Luan Santana Luan Santana   

