Jade Magalhães, esposa de Luan Santana, publica foto em família

A influenciadora Jade Magalhães utilizou suas redes sociais nesta última terça-feira, 19, para compartilhar momentos em família durante a viagem para Portugal. Luan Santana estava em terras portuguesas durante sua turnê “Ao Vivo na Lua”, e conseguiu aproveitar a viagem com sua esposa e Serena, filha de sete meses do artista.

Na foto, a família apareceu de costas enquanto admiravam a paisagem de Fátima, em Portugal. “Nós três”, escreveu Jade em seus stories.

Vale lembrar que, o casal optou pela privacidade da criança, por isso ainda não divulgaram o rosto da herdeira. “Queremos proteger Serena do lado difícil da exposição. A infância é um tempo sagrado — o momento de viver sem pressa,sem pressão e longe dos holofotes. Precisa ter essa ludicidade, livre de interferências externas (...) Quando Serena é exposta e se torna pública, esse traço essencial dessa fase da vida acaba sendo alterado”, contou Luan em entrevista à revista GQ.

Jade Magalhães, Luan Santana e Serena Foto: Reprodução / Instagram

Jade Magalhães compartilha cenas de Luan Santana no dia dos pais

No segundo domingo de agosto, 10, foi celebrado o dia dos pais, e é claro que Luan Santana não poderia ficar de fora das homenagens. Jade Magalhães, influenciadora e esposa do artista, publicou em suas redes sociais alguns momentos especiais da família neste dia tão importante.

A influenciadora publicou uma sequência de fotos com momentos marcantes dos últimos sete meses da pequena. Desde viagens e passeios em família a brincadeiras divertidas com a mais nova.

Durante um vídeo emocionante do artista sertanejo “ensinando” Serena a tocar piano, Jade escreveu uma homenagem ao marido. “Que alegria assistir todos os dias esse amor!! Um papai que brinca, que cuida, que dá muito carinho, que é extremamente amoroso e presente. É lindo ver você cumprindo esse papel, meu amor!! Obrigada por cuidar de nós. Feliz Dia dos Pais”, disse ela.

