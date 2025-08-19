CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Viagem
  2. Jade Magalhães, esposa de Luan Santana, publica foto em família
Viagem / Família

Jade Magalhães, esposa de Luan Santana, publica foto em família

Jade Magalhães, esposa de Luan Santana, compartilha momentos em família durante viagem em Portugal em seu perfil nas redes sociais

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 19h26

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Jade Magalhães e Luan Santana
Jade Magalhães e Luan Santana - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora Jade Magalhães utilizou suas redes sociais nesta última terça-feira, 19, para compartilhar momentos em família durante a viagem para Portugal. Luan Santana estava em terras portuguesas durante sua turnê “Ao Vivo na Lua”, e conseguiu aproveitar a viagem com sua esposa e Serena, filha de sete meses do artista.

Na foto, a família apareceu de costas enquanto admiravam a paisagem de Fátima, em Portugal. “Nós três”, escreveu Jade em seus stories.

Vale lembrar que, o casal optou pela privacidade da criança, por isso ainda não divulgaram o rosto da herdeira. “Queremos proteger Serena do lado difícil da exposição. A infância é um tempo sagrado — o momento de viver sem pressa,sem pressão e longe dos holofotes. Precisa ter essa ludicidade, livre de interferências externas (...) Quando Serena é exposta e se torna pública, esse traço essencial dessa fase da vida acaba sendo alterado”, contou Luan em entrevista à revista GQ.

Confira o momento em família:

Jade Magalhães, Luan Santana e Serena Foto: Reprodução / Instagram
Jade Magalhães, Luan Santana e Serena Foto: Reprodução / Instagram

Jade Magalhães compartilha cenas de Luan Santana no dia dos pais

No segundo domingo de agosto, 10, foi celebrado o dia dos pais, e é claro que Luan Santana não poderia ficar de fora das homenagens. Jade Magalhães, influenciadora e esposa do artista, publicou em suas redes sociais alguns momentos especiais da família neste dia tão importante.

A influenciadora publicou uma sequência de fotos com momentos marcantes dos últimos sete meses da pequena. Desde viagens e passeios em família a brincadeiras divertidas com a mais nova.

Durante um vídeo emocionante do artista sertanejo “ensinando” Serena a tocar piano, Jade escreveu uma homenagem ao marido. “Que alegria assistir todos os dias esse amor!! Um papai que brinca, que cuida, que dá muito carinho, que é extremamente amoroso e presente. É lindo ver você cumprindo esse papel, meu amor!! Obrigada por cuidar de nós. Feliz Dia dos Pais”, disse ela.

Leia também: Jade Magalhães se derrete pela filha de 7 meses com Luan Santana: 'Sozinha'

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

Luan SantanaserenaJade Magalhães
Luan Santana Luan Santana   

Leia também

Vida no exterior

Yudi Tamashiro, Luana Piovani, Ana Paula Arósio e Sabrina Petraglia - Foto: Reprodução / Instagram e AgNews

Yudi Tamashiro e mais: Veja famosos que decidiram viver fora do Brasil

Mudança

Mila e Yudi Tamashiro no programa 'The Noite com Danilo Gentili' - Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Yudi Tamashiro decide morar no Japão com sua família. Saiba o motivo

Férias

Lavínia Vlasak mostra fotos da viagem - Foto: Reprodução/Instagram

Lavínia Vlasak chama atenção ao postar fotos com o marido em viagem

Especial!

Fátima Bernardes mostra fotos de viagem com Túlio Gadêlha - Reprodução/Instagram

Fátima Bernardes mostra fotos de viagem de férias com o namorado: 'Foi lindo'

Casalzão

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha - Foto: Reprodução/Instagram

Fátima Bernardes curte passeio romântico com o namorado durante viagem

Puro luxo

Luciana Gimenez mostra banheiro luxuoso de avião - Foto: Reprodução/Instagram

Luciana Gimenez revela como é um banheiro de luxo em um avião

Últimas notícias

Carla DiazMédico alerta sobre doença enfrentada por Carla Diaz: 'Mulheres são as mais atingidas'
Bruna BiancardiBruna Biancardi exibe novas fotos das filhas após polêmica com Amanda Kimberlly
David Hekili Kenui BellAutópsia do ator de 'Lilo & Stitch' revela novos detalhes sobre sua morte
Maiara e MaraisaMaiara afirma se inspirar no relacionamento de Maraisa
Maya MassaferaMaya Massafera revela quanto já gastou para mudar aparência
Kylie Jenner e Timothée ChalametTimothée Chalamet e Kylie Jenner são flagrados juntos em meio a rumores
Poliana Rocha e LeonardoLeonardo revela que já viveu fase conturbada em seu casamento
Vera VielVera Viel faz nova biópsia após exame sobre o câncer
NoneOfertas do dia: novo Samsung Galaxy S25 Edge com 39% de desconto
Taís Araujo7 segredos de beleza de Taís Araujo que você também pode usar
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade