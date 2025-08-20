Surfista Tatiana Weston-Webb anuncia gravidez: 'Sempre foi um sonho'

Vice-campeã olímpica em Paris 2024, a surfista Tatiana Weston-Webb anunciou que espera a primeira filha com o sufista Jessé Mendes

Tati Weston-Webb, de 29 anos, usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 20, para dividir uma notícia muito especial. A surfista, vice-campeã olímpica em Paris 2024, anunciou que está à espera de sua primeira filha com o também surfista Jessé Mendes.

Em seu perfil oficial, a atleta compartilhou fotos em que aparece de biquíni para exibir a barriguinha de grávida ao lado do marido. A mais nova mamãe também postou um vídeo surfando com o amado, e celebrou a nova fase. "Estamos muito emocionados em compartilhar que estamos esperando um dos melhores presentes que Deus nos deu! Uma Bebezinha", disse ela.

"Ser mãe sempre foi um sonho pra mim, e entrar nesse novo capítulo me faz sentir mais forte e motivada do que nunca. Cada vez mais vemos que as mulheres podem, sim, ser atletas de alto rendimento e mães incríveis, principalmente quando temos o apoio de patrocinadores, parceiros, familiares e pessoas que acreditam no nosso potencial de brilhar nas duas jornadas", afirmou a surfista.

Tati ainda contou quando pretende voltar as competições. "Meu objetivo é tentar voltar ao Championship Tour da @wsl em tempo integral em 2026, ainda mais forte e inspirada. Essa é só a primeira etapa de uma nova jornada, e espero que ela mostre a outras mulheres que não precisamos escolher entre nossos sonhos e a maternidade. Obrigada por todo o amor e apoio até aqui. O melhor ainda está por vir -Tati", finalizou.

Em março deste ano, Tati Weston-Webb anunciou que iria dar uma pausa na carreira para focar na sua saúde mental após identificar, durante seu acompanhamento psicológico, sinais de desgaste emocional e físico. É um momento bem delicado na minha vida que resultou em uma decisão bem importante", iniciou ela. "Eu percebi esses sinais e realmente precisava olhar com mais atenção para a minha saúde emocional. Como atleta, sempre fui apaixonada pelo que faço e muito grata pelo o que conquistei, sendo fruto de um trabalho intenso e coletivo."

"Mas também sei que cuidar do meu bem-estar é essencial para honrar minha paixão e continuar competindo em alto nível no futuro, e ser uma inspiração para que mais meninas possam viver do esporte, e o desgaste emocional e físico nos últimos tempos foram sinais claros de que era hora de pausar e me reconectar comigo mesma. Mostrar vulnerabilidade não nos torna menos fortes, pelo contrário, nos torna mais humanos e conectados, e também nos possibilita alcançar nosso melhor potencial dentro e fora das competições. Não é um fim, mas um recomeço. Sei que com o apoio de todos voltarei ao mar mais forte", relatou.

Confira:

Por que Tatiana Weston-Webb decidiu 'virar' brasileira?

Tatiana Weston-Webb arrasou no surf feminino e conquistou a medalha de prata para o Brasil nas Olimpíadas de 2024. Para a surfista, a vitória tem um sabor ainda mais especial, já que ela decidiu adotar a nacionalidade brasileira por conta própria, tanto por motivos pessoais quanto profissionais.

Quem acompanhou a prova não esconde a curiosidade: o sobrenome de Tatiana é bem diferente dos Santos e Silvas comuns no Brasil. Isso se deve ao fato dela ser filha do surfista inglês Doug Weston-Webb e da ex-bodyboarder brasileira Tanira Guimarães. Logo, a mistura de seu nome reflete essa combinação entre a cultura brasileira e a britânica.

Tatiana nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas se mudou para o Havaí com apenas dois meses de vida. Por isso, foi registrada com a nacionalidade norte-americana e passou quase toda a sua vida nos Estados Unidos. Além de herdar os sobrenomes estrangeiros, ela também desenvolveu o gosto pelo surf, que aperfeiçoou por lá. Saiba mais!

