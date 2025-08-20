Grávida, ex-BBB Key Alves revela nome da filha; saiba o significado

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves está à espera de uma menina, fruto de seu relacionamento com o cantor Bruno Rosa. Saiba o nome da bebê

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves está à espera de uma menina, fruto de seu relacionamento com o cantor Bruno Rosa, e o casal já escolheu o nome da bebê. Nesta terça-feira, 19, durante o chá revelação, ela anunciou não apenas o sexo da bebê, mas também o nome escolhido: RosaMaria.

Segundo a revista Crescer, o nome Rosa tem origem no latim rosa, que significa “flor”. Considerada uma das flores mais populares e simbólicas, a rosa está associada à beleza, ao amor e à delicadeza. Já Maria vem do hebraico, derivado de Miryam, e carrega um significado profundo, podendo ser interpretada como “senhora soberana” ou “aquela que ama”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key (@keyalves)

Como foi o chá revelação?

O evento aconteceu em um sítio em Barueri, na Grande São Paulo, e trouxe uma decoração temática country, com balões, fitas coloridas e detalhes personalizados. Cerca de cem convidados, entre familiares, amigos e padrinhos da criança, participaram da celebração.

No final da tarde, durante o pôr do sol, o casal revelou o sexo do bebê: a fumaça cor-de-rosa tomou conta do ambiente, confirmando que esperam uma menina. O segredo havia sido mantido apenas por Kety Alves, irmã gêmea de Key e madrinha da bebê, que foi a responsável por organizar a surpresa.

Como foi o anúncio da gravidez?

Em uma publicação no Instagram, a atleta compartilhou um vídeo especial e escreveu: "Eu e seu, seu e meu nosso amor …. Deus, obrigada por ouvir nossas orações, nossos pedidos sempre foram algo que o senhor nunca deixou de cumprir. O senhor é um Deus de promessa e somos muito gratos por agora sermos 3 !!!"

E completou: "Chegou sem avisar e tomou conta de nós e agora sim sabemos o verdadeiro significado de amar um filho e estamos surpresos pelo tempo que chegou mas chegou na melhor hora, porque o senhor sempre faz as coisas certas nas horas certas. Obrigada por realizar mais um sonho nosso e agora com toda certeza o maior de todos construir nossa família."

Leia também: Ex-BBB Key Alves revela ultrassom 8K e faz mistério sobre o sexo do bebê