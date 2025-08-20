CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Grávida, ex-BBB Key Alves revela nome da filha; saiba o significado
Bebê / maternidade

Grávida, ex-BBB Key Alves revela nome da filha; saiba o significado

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves está à espera de uma menina, fruto de seu relacionamento com o cantor Bruno Rosa. Saiba o nome da bebê

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 20/08/2025, às 09h48

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Key Alves e Bruno Rosa
Key Alves e Bruno Rosa - Fotos: Leo Franco / AgNews

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves está à espera de uma menina, fruto de seu relacionamento com o cantor Bruno Rosa, e o casal já escolheu o nome da bebê. Nesta terça-feira, 19, durante o chá revelação, ela anunciou não apenas o sexo da bebê, mas também o nome escolhido: RosaMaria.

Segundo a revista Crescer, o nome Rosa tem origem no latim rosa, que significa “flor”. Considerada uma das flores mais populares e simbólicas, a rosa está associada à beleza, ao amor e à delicadeza. Já Maria vem do hebraico, derivado de Miryam, e carrega um significado profundo, podendo ser interpretada como “senhora soberana” ou “aquela que ama”.

Como foi o chá revelação?

O evento aconteceu em um sítio em Barueri, na Grande São Paulo, e trouxe uma decoração temática country, com balões, fitas coloridas e detalhes personalizados. Cerca de cem convidados, entre familiares, amigos e padrinhos da criança, participaram da celebração.

No final da tarde, durante o pôr do sol, o casal revelou o sexo do bebê: a fumaça cor-de-rosa tomou conta do ambiente, confirmando que esperam uma menina. O segredo havia sido mantido apenas por Kety Alves, irmã gêmea de Key e madrinha da bebê, que foi a responsável por organizar a surpresa.

Como foi o anúncio da gravidez?

Em uma publicação no Instagram, a atleta compartilhou um vídeo especial e escreveu:  "Eu e seu, seu e meu nosso amor …. Deus, obrigada por ouvir nossas orações, nossos pedidos sempre foram algo que o senhor nunca deixou de cumprir. O senhor é um Deus de promessa e somos muito gratos por agora sermos 3 !!!"

E completou: "Chegou sem avisar e tomou conta de nós e agora sim sabemos o verdadeiro significado de amar um filho e estamos surpresos pelo tempo que chegou mas chegou na melhor hora, porque o senhor sempre faz as coisas certas nas horas certas. Obrigada por realizar mais um sonho nosso e agora com toda certeza o maior de todos construir nossa família."

Leia também: Ex-BBB Key Alves revela ultrassom 8K e faz mistério sobre o sexo do bebê

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Key Alvesbruno rosa
Key Alves Key Alves  

Leia também

Que fofura!

Luan Santana e Jade Magalhães são pais de Serena - Foto: Reprodução / Instagram

Tá enorme! Filha de Luan Santana rouba a cena em nova foto da família

Tá enorme!

Carol Peixinho e Thiaguinho - Foto: Reprodução / Instagram

Falta pouco! Carol Peixinho mostra o tamanho do barrigão na reta final da gravidez

Batizado

Wanessa Camargo com a irmã, Clara - Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News

Wanessa Camargo exibe fotos em família no batizado da irmã e afilhada, Clara

Revelação

Gabi Luthai, Pietro e Teo Teló - Foto: Reprodução / Instagram

Menino ou menina? Gabi Luthai e Teo Teló revelam gênero do segundo filho

Revelação

Katy, Key e Keizi - Fotos: Leo Franco / AgNews

Menino ou menina? Key Alves faz chá revelação e descobre o gênero do bebê

Batizado

Clara, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Filha de Zezé Di Camargo foi batizada com água do Rio Jordão

Últimas notícias

Luan Santana e Jade Magalhães são pais de SerenaTá enorme! Filha de Luan Santana rouba a cena em nova foto da família
Bia Miranda e Gato PretoBia Miranda e Gato Preto sofrem acidente em São Paulo; vídeo mostra estrago do carro
Patricia PoetaPatrícia Poeta fala da expectativa para comandar o 'Encontro' direto da Festa do Peão de Barretos
Carla DiazMédico alerta sobre doença enfrentada por Carla Diaz: 'Mulheres são as mais atingidas'
Carol Peixinho e ThiaguinhoFalta pouco! Carol Peixinho mostra o tamanho do barrigão na reta final da gravidez
Gilberto Gil e Preta GilGilberto Gil resgata foto rara com Preta Gil em homenagem: '1 mês de saudade'
Marta de História de Amor: por onde anda a atriz Bia Nunnes?Parou a carreira? Saiba por onde anda a Marta de História de Amor!
NoneOfertas do dia: novo Samsung Galaxy S25 Edge com até 42% de desconto
MC LivinhoMC Livinho fala sobre tratamento após perfurar o pulmão em acidente de moto: 'Aplico'
A atriz Suzana AlvesSuzana Alves vive momento de reconexão: 'Feliz com minha nova fase, idade e escolhas'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade