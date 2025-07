Rafaella Santos exibe foto inédita com a sobrinha Helena

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos surge com a sobrinha Helena no colo em foto inédita para celebrar o aniversário da menina

Irmã de Neymar Jr, a influencer Rafaella Santos compartilhou uma foto inédita com a sobrinha Helena, filha do atleta com Amanda Kimberlly. A menina completou seu primeiro ano de vida nesta semana e ganhou uma festa intimista em sítio no interior de São Paulo na quinta-feira, 3.

Para marcar a data especial, a tia coruja deixou uma homenagem para a sobrinha nas redes sociais. Na foto, ela surgiu com a menina no colo em uma festa, mas não revelou detalhes de quando a foto foi feita.

“Minha princesinha, parabéns por completar 1 ano! Você tem uma vida inteira pela frente e sei que cada momento será lindíssimo! Feliz aniversário, Tutuca! Com amor, Dada”, disse ela.

Rafaella Santos defende o irmão

O nome de Neymar Jr ficou entre os assuntos mais comentados em 1 de junho de 2025 após o jogador de futebol sofrer uma expulsão durante a partida do Santos contra o Botafogo. O momento aconteceu logo após o atleta marcar um gol usando a mão.

Horas depois, Neymar usou as redes sociais para compartilhar um breve desabafo a respeito do ocorrido em campo. "O desespero de fazer gol às vezes nos faz cometer erros… Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores! Eu errei, me perdoem!", iniciou ele.

"Hoje, se eu não sou expulso, tenho certeza que conseguiríamos os 3 pontos… Time tá de parabéns pelo jogo de hoje! Esses 3 pontos, pode colocar na minha conta!", completou o atleta do Santos.

Em meio às críticas dos torcedores, Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, saiu em defesa do jogador e declarou apoio ao familiar. Por meio das redes sociais, a influenciadora digital compartilhou o desabafo do atleta e acrescentou: "Personalidade! Calma, Botafogo, sua hora vai chegar".

Vale lembrar que, apesar da alfinetada ao time carioca, Rafaella Santos é torcedora declarada do Botafogo. A influenciadora possui diversas camisas e costuma acompanhar as partidas com frequência.

