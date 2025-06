Neymar Jr desabafa após sair do campo: ‘Eu errei, me perdoem’

Neymar Jr comete gafe em jogo do Santos, leva cartão amarelo e sai do campo de futebol. Logo depois, ele fez um desabafo na internet

O jogador de futebol Neymar Jr ficou pouco tempo em campo no jogo do time Santos neste domingo, 1º. Isso porque ele recebeu dois cartões amarelos e teve que sair da partida, deixando a equipe com um jogador a menos.

Logo depois, ele apareceu nas redes sociais para lamentar o seu erro. “O desespero de fazer gol às vezes nos faz cometer erros… Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores! Eu errei, me perdoem! Hoje, se eu não sou expulso, tenho certeza que conseguiríamos os 3 pontos… Time tá de parabéns pelo jogo de hoje! Esses 3 pontos, pode colocar na minha conta!”, disse ele.

Além disso, o atleta alfinetou o juiz. "Obs: segundo amarelo tem que dar mesmo, mas o primeiro juiz está de sacanagem, fiz uma falta e já tomo amarelo… Como tem juiz ruim hein. É só a minha opinião. Por favor, não me punam mais”, escreveu.

O time Santos perdeu para o Botafogo por 1 a 0.

Neymar Jr entrou em campo com Mavie

O jogador de futebol Neymar Jr entrou em campo neste domingo, 1º, para defender a camisa do time Santos em um jogo contra o Botafogo. Antes da partida, ele entrou em campo acompanhado da filha Mavie, de 1 ano, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi.

Mavie e Neymar apareceram com a camisa azul do time e a menina roubou a cena com tanta fofura. Tranquila, ela não se assustou com a multidão nas arquibancadas e se comportou direitinho ao lado do pai famoso.

Vale lembrar que o contrato de Neymar Jr com o time Santos está previsto para acabar no final de Junho. Ele assinou com o time por poucos meses e participou de alguns jogos com a camisa preta e branca.