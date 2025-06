Irmã de Neymar Jr sai em defesa do jogador após desabafo: 'Personalidade'

Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, declarou apoio ao jogador de futebol após sua expulsão durante partida contra o Botafogo

O nome de Neymar Jr ficou entre os assuntos mais comentados do último domingo, 1º, após o jogador de futebol sofrer uma expulsão durante a partida do Santos contra o Botafogo. O momento aconteceu logo após o atleta marcar um gol usando a mão.

Horas depois, Neymar usou as redes sociais para compartilhar um breve desabafo a respeito do ocorrido em campo. "O desespero de fazer gol às vezes nos faz cometer erros… Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores! Eu errei, me perdoem!", iniciou ele.

"Hoje, se eu não sou expulso, tenho certeza que conseguiríamos os 3 pontos… Time tá de parabéns pelo jogo de hoje! Esses 3 pontos, pode colocar na minha conta!", completou o atleta do Santos.

Em meio às críticas dos torcedores, Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, saiu em defesa do jogador e declarou apoio ao familiar. Por meio das redes sociais, a influenciadora digital compartilhou o desabafo do atleta e acrescentou: " Personalidade! Calma, Botafogo, sua hora vai chegar ".

Vale lembrar que, apesar da alfinetada ao time carioca, Rafaella Santos é torcedora declarada do Botafogo. A influenciadora possui diversas camisas e costuma acompanhar as partidas com frequência.

Rafaella Santos sai em defesa de Neymar Jr - Reprodução/Instagram

Neymar Jr entrou em campo com Mavie

O jogador de futebol Neymar Jr entrou em campo neste domingo, 1º, para defender a camisa do time Santos em um jogo contra o Botafogo. Antes da partida, ele entrou em campo acompanhado da filha Mavie, de 1 ano, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi.

Mavie e Neymar apareceram com a camisa azul do time e a menina roubou a cena com tanta fofura. Tranquila, ela não se assustou com a multidão nas arquibancadas e se comportou direitinho ao lado do pai famoso; confira o registro!

