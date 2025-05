Neymar Jr desabafa sobre as críticas: ‘Você vai reclamar de mim?’

O jogador Neymar Jr rebate as críticas que recebe por causa dos seus compromissos fora dos campos de futebol

O jogador de futebol Neymar Jr rebateu as críticas que recebe na internet. Ele foi criticado por ir a eventos enquanto está fora dos campos. Porém, o atleta disse que não concorda com as críticas sobre sua vida e entende quando criticam seu desempenho no trabalho.

"Eu não vejo problema nenhum de falar que o Neymar jogou mal, que está jogando mal, que vem jogando mal. E ponto final! Faz parte. Mas falando de mim, as críticas ultimamente não são assim. Você vai reclamar de mim dentro de campo? Como? Não vai! Porque dentro de campo eu entrego! Vai falar fora. Mas fora é minha vida, é o que eu faço", disse ele durante a live da Disney+.

Então, ele completou: "Por isso que eu falo que o Brasil está atrasado nesse sentido. O entretenimento, o networking, um business man que, ao mesmo tempo, é jogador... faz parte! Faz tudo crescer. Você ser um cara que investe na Kings League, por exemplo. Te criticam por isso! Sendo que não tem nada a ver com teu trabalho, com teu esporte".

Por fim, o atleta desabafou: "Mas para que vou ficar explicando para os caras que não vão entender o que eu falo? Não vão entender, não estão no meu dia a dia, não sabem o que eu faço, o quanto me dedico, do quanto abro mão para estar jogando. É difícil!".

Neymar Jr comprou mansão para a filha Helena

O jogador de futebol Neymar Jr deu um presentão para a filha Helena, de 10 meses, e a mãe dela, a modelo Amanda Kimberlly. De acordo com o colunista Leo Dias, o atleta comprou uma mansão milionária em região de luxo para as duas morarem.

A nova casa de Helena e Amanda é avaliada em R$ 5,5 milhões e fica em Alphaville, região nobre na Grande São Paulo. A propriedade tem 5 quartos, piscina, brinquedoteca, cozinha americana, jardim vertical e adega.

Inclusive, a mansão fica no mesmo condomínio de Rafaella Santos, que é irmã de Neymar e tia de Helena. Por enquanto, as duas não se mudaram para a casa porque o local está em reforma, que ainda deve durar por mais alguns meses.

