Rafa Kalimann revela expectativas para chegada da primeira filha

Com a gravidez chegando ao fim, Rafa Kalimann conta suas expectativas para a chegada de Zuza: “Nós estamos muito ansiosos”

Nesta quarta-feira, 3, a ex-BBB Rafa Kalimann e o namorado Nattan compareceram à festa de aniversário de Luciano Huck. Em meio a diversão, a famosa comentou sobre suas expectativas para a chegada da primeira filha do casal, Zuza.

Ela falou pelo casal, e revelou grande animação com a chegada da pequena, ressaltou também que quer aproveitar cada momento, junto de Nattan. “A gente tá muito ansioso, no bom sentido assim, mas com a calma e a tranquilidade que tem que estar também”, revelou a ex-BBB em entrevista ao Portal LeoDias. “A gente já vive tudo intensamente, então vindo com saúde, a gente está feliz”, completou a mamãe de primeira viagem.

Rafa Kalimann revela maiores desafios da gravidez

A atriz e ex-BBB Rafa Kalimann está grávida de Zuza, fruto do seu relacionamento com o cantor Nattan. Há algumas semanas, ela revelou quais foram as maiores dificuldades que enfrentou durante o período de gravidez.

“Sinto uma incerteza e insegurança. Acho que isso, de fato, é pouco falado. A gravidez não tem que ser romantizada, porque quando entramos nessa fase da vida, existe uma solidão muito grande. E o medo de ser julgada, de se sentir frágil ou fraca demais. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que isso logo passa e se torna tão pequeno perto desse grandioso ato que é gestar”, desabafou a artista em entrevista ao jornal O Globo.

Ela ressaltou que sua principal preocupação é com o período pós parto, visto que já sofreu de síndrome do pânico.“Eu venho de um quadro de depressão e de síndrome do pânico. Então, eu já tenho um cuidado relacionado a isso há bastante tempo. Eu sei, por dados, que isso se potencializa muito no puerpério”, comentou Rafa.

“Então, já cuido disso desde já. Uma das primeiras coisas, junto com o primeiro ultrassom, foi falar com meu psiquiatra e com a minha psicóloga. Eu disse: ‘A gente tem um novo desafio agora, porque eu quero me preparar emocionalmente para estar bem no puerpério o máximo que eu conseguir”, completou a famosa.

