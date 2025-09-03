Ivete Sangalo parabeniza Luciano Huck em aniversário de 54 anos

Cantora Ivete Sangalo enviou mensagem carinhosa ao apresentador, com quem teve um breve romance nos anos 1990: "Um mundão de conquistas"

Nesta quarta-feira, 3, Ivete Sangalo usou os Stories do Instagram para enviar uma mensagem de aniversário a Luciano Huck, que completou 54 anos. O gesto, simples e carinhoso, reacendeu lembranças de um breve namoro vivido pelos dois no fim dos anos 1990.

“Lu, feliz aniversário! Muito amor, saúde e um mundão de conquistas para você! Deus te abençoe grandemente!”, escreveu Ivete.

Na época, a cantora começava sua carreira solo, após deixar a Banda Eva, enquanto Luciano comandava o Programa H, na Band. Os dois ficaram juntos por cerca de seis meses, mas o relacionamento sempre foi mantido de forma discreta, longe da exposição midiática.

O namoro terminou rapidamente, mas a boa relação entre eles permaneceu ao longo dos anos. Apesar dos caminhos distintos, Ivete e Huck sempre trocaram elogios públicos e demonstraram respeito mútuo. O gesto da cantora nos Stories reforça esse vínculo, mostrando que a amizade sobreviveu ao tempo.

Foto: Reprodução / Instagram

Hoje, Luciano Huck é casado com a apresentadora Angélica, com quem tem três filhos: Joaquim, de 20 anos, Benício, de 17, e a caçula Eva, de 12. Já Ivete Sangalo vive com o nutricionista Daniel Cady, e são pais de Marcelo e as gêmeas Marina e Helena.

Homenagem especial de Angélica

O aniversário de Luciano Huck também foi marcado por uma declaração emocionante de Angélica. Durante a madrugada desta quarta-feira, a apresentadora publicou um vídeo com registros de momentos especiais ao lado do marido. Nas imagens, os dois aparecem com os filhos, celebrando memórias das últimas duas décadas.

“Meu amor, 54 anos e 20 ao meu lado. Risadas, aventuras e nossos três maiores presentes: Joaquim, Benício e Eva. Você é meu porto seguro e inspiração. Que venha mais saúde, leveza e brilho nos olhos. Te amo ontem, hoje e sempre. Feliz aniversário”, escreveu Angélica na legenda.

View this post on Instagram A post shared by Angelica (@angelicaksy)

Os dois começaram a namorar em 2003, após protagonizarem o filme Um Show de Verão. Desde então, compartilham a vida, a família e conquistas profissionais.

Leia também: Luciano Huck aproveita aniversário de 54 anos para fazer apelo: 'Meu pedido'