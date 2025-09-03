CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Ivete Sangalo parabeniza Luciano Huck em aniversário de 54 anos
Atualidades / Parabéns!

Ivete Sangalo parabeniza Luciano Huck em aniversário de 54 anos

Cantora Ivete Sangalo enviou mensagem carinhosa ao apresentador, com quem teve um breve romance nos anos 1990: "Um mundão de conquistas"

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 21h03

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Ivete Sangalo e Luciano Huck
Ivete Sangalo e Luciano Huck - Foto: Reprodução / Instagram

Nesta quarta-feira, 3, Ivete Sangalo usou os Stories do Instagram para enviar uma mensagem de aniversário a Luciano Huck, que completou 54 anos. O gesto, simples e carinhoso, reacendeu lembranças de um breve namoro vivido pelos dois no fim dos anos 1990.

Lu, feliz aniversário! Muito amor, saúde e um mundão de conquistas para você! Deus te abençoe grandemente!”, escreveu Ivete.

Na época, a cantora começava sua carreira solo, após deixar a Banda Eva, enquanto Luciano comandava o Programa H, na Band. Os dois ficaram juntos por cerca de seis meses, mas o relacionamento sempre foi mantido de forma discreta, longe da exposição midiática.

O namoro terminou rapidamente, mas a boa relação entre eles permaneceu ao longo dos anos. Apesar dos caminhos distintos, Ivete e Huck sempre trocaram elogios públicos e demonstraram respeito mútuo. O gesto da cantora nos Stories reforça esse vínculo, mostrando que a amizade sobreviveu ao tempo.

Ivete parabeniza Luciano Huck
Foto: Reprodução / Instagram

Hoje, Luciano Huck é casado com a apresentadora Angélica, com quem tem três filhos: Joaquim, de 20 anos, Benício, de 17, e a caçula Eva, de 12. Já Ivete Sangalo vive com o nutricionista Daniel Cady, e são pais de Marcelo e as gêmeas Marina e Helena.

Homenagem especial de Angélica

O aniversário de Luciano Huck também foi marcado por uma declaração emocionante de Angélica. Durante a madrugada desta quarta-feira, a apresentadora publicou um vídeo com registros de momentos especiais ao lado do marido. Nas imagens, os dois aparecem com os filhos, celebrando memórias das últimas duas décadas.

Meu amor, 54 anos e 20 ao meu lado. Risadas, aventuras e nossos três maiores presentes: Joaquim, Benício e Eva. Você é meu porto seguro e inspiração. Que venha mais saúde, leveza e brilho nos olhos. Te amo ontem, hoje e sempre. Feliz aniversário”, escreveu Angélica na legenda.

View this post on Instagram

A post shared by Angelica (@angelicaksy)

Os dois começaram a namorar em 2003, após protagonizarem o filme Um Show de Verão. Desde então, compartilham a vida, a família e conquistas profissionais.

Leia também: Luciano Huck aproveita aniversário de 54 anos para fazer apelo: 'Meu pedido'

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

Ivete Sangaloluciano huckaniversário
Luciano Huck Luciano Huck  

Leia também

Como assim?

Neymar Jr - Foto: Reprodução/Instagram

Empresário surpreende ao deixar herança para Neymar em testamento

Reforma

Tainá Costa e Éder Militão - Foto: Reprodução / Instagram

Esposa de Éder Militão revela detalhes da nova mansão luxuosa

Abriu o coração!

Viih Tube, Eliezer, Lua e Ravi - Foto: Reprodução/Instagram

Viih Tube faz desabafo sincero sobre viagem com Eliezer sem os filhos

Emocionante!

Rodrigo Faro e Vera Viel - Foto: Reprodução / Instagram

Rodrigo Faro e Vera Viel presenteiam funcionária com apartamento

Amizades

Fernanda Paes Leme e Alvaro - Fotos: Edson Douglas Agnews

Fernanda Paes Leme e Alvaro são flagrados aos risos em shopping carioca

Emoção!

Fabiana Justus fala sobre doador de medula - Foto: Reprodução/Instagram

Fabiana Justus detalha primeiro contato com doador de medula: 'A carta mais perfeita'

Últimas notícias

Pai de Sabrina Sato não revelou detalhes sobre sua saúdePai de Sabrina Sato faz retirada do pâncreas e médica explica: 'Controle e qualidade de vida'
Neymar JrEmpresário surpreende ao deixar herança para Neymar em testamento
Meghan MarkleMeghan Markle revela os erros de gravação de ‘Com Amor, Meghan’
Fabiana JustusFabiana Justus se arrepende de adiar cirurgia ocular e médico diz: 'Melhora qualidade de vida'
Tainá Costa e Éder MilitãoEsposa de Éder Militão revela detalhes da nova mansão luxuosa
Viih Tube, Eliezer, Lua e RaviViih Tube faz desabafo sincero sobre viagem com Eliezer sem os filhos
Rodrigo Faro e Vera VielRodrigo Faro e Vera Viel presenteiam funcionária com apartamento
Sergio Guizé e Bianca BinSergio Guizé impressiona com declaração para Bianca Bin: 'Você é luz'
Fernanda Paes Leme e AlvaroFernanda Paes Leme e Alvaro são flagrados aos risos em shopping carioca
Fernanda Stroschein revelou que descobriu uma cefaleia e agora está recuperadaMédica sobre diagnóstico da noiva de MC Guimê: 'Precisa ser investigada rapidamente'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade