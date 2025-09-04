Famosos marcam presença no aniversário de Luciano Huck; veja as fotos

Aniversário de Luciano Huck reuniu vários famosos em festa no Rio de Janeiro; apresentador foi prestigiado por diversos nomes conhecidos
O aniversário de Luciano Huck foi nesta quarta-feira, 03, e o apresentador reuniu vários famosos para comemorar em uma festa no Rio de Janeiro. Muito conhecido no meio, o marido de Angélica teve convidados diversos.
Além de globais, atores e comunicadores, cantores, influenciadores e outros artistas prestigiaram o comandante do Domingão Com o Huck. Do elenco do remake de Vale Tudo, novela das nove, estavam presentes: João Vicente de Castro, Carolina Dieckmmann, Taís Araujo e Lucas Leto.
Outros atores como Lázaro Ramos, Grazi Massafera, Flávia Alessandra, Juliana Silveira, Giovanna Lancellotti e Marina Ruy Barbosa também apareceram. Xuxa Meneghel marcou presença com sua cachorrinha Doralice e o marido Juno Andrade.
A cantora Simone Mendes foi com o esposo Kaká Diniz. Grávida, Rafa Kalimann surgiu com Nattan. Regina Casé ao lado de seu companheiro Estêvāo Ciavatta. Participantes do Dança dos Famosos foram convidados também. Nicole Bahls, Fernanda Paes Leme, Alvaro e Luan Pereira foram alguns dos fotografados na chegada.
O aniversário de Luciano Huck foi nesta quarta-feira, 03, e a esposa do apresentador, Angélica, não deixou de fazer uma declaração na rede social. Já durante a madrugada, a famosa publicou um vídeo para homenageá-lo e mostrar todo seu amor por ele.
No registro, a loira colocou várias fotos de momentos especiais ao lado do marido, com quem teve os três filhos, Joaquim Huck, Benício Huck e Eva Huck, e falou sobre estarem há duas décadas juntos, dividindo suas vidas.
"Meu amor, 54 anos e 20 ao meu lado. Risadas, aventuras e nossos três maiores presentes: Joaquim, Benício e Eva. Você é meu porto seguro e inspiração. Que venha mais saúde, leveza e brilho nos olhos. Te amo ontem, hoje e sempre. Feliz aniversário", escreveu na legenda.
Ver essa foto no Instagram
|Voltaram? Bia Miranda surge em momento íntimo com Gato Preto após anunciar término
|Kate Middleton está loira! Ela exibe o novo visual em aparição após férias
|Penn Badgley, de 'You', revela o nascimento dos filhos gêmeos
|Regina Duarte surge em cadeira de rodas e revela o que aconteceu: 'Estive sofrendo'
|Bolo 'cutucado', dia na fazenda e ensaio em família: veja como foi o aniversário de Gusttavo Lima
|Veterano internacional da Globo morreu aos 71 anos por insuficiência renal
|Filho de Raul Gil revela causa da internação do apresentador
|Alice Wegmann, a Solange de Vale Tudo, impressiona ao surgir grávida
|Padre Marcelo Rossi chama atenção ao comparar o antes e depois do corpo: 'Cuidado'
|Bete Mendes revela ajuda de Débora Duarte em início na TV: 'Sou grata a tamanha generosidade'