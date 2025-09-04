Famosos marcam presença no aniversário de Luciano Huck; veja as fotos

Aniversário de Luciano Huck reuniu vários famosos em festa no Rio de Janeiro; apresentador foi prestigiado por diversos nomes conhecidos

O aniversário de Luciano Huck foi nesta quarta-feira, 03, e o apresentador reuniu vários famosos para comemorar em uma festa no Rio de Janeiro. Muito conhecido no meio, o marido de Angélica teve convidados diversos.

Além de globais, atores e comunicadores, cantores, influenciadores e outros artistas prestigiaram o comandante do Domingão Com o Huck. Do elenco do remake de Vale Tudo, novela das nove, estavam presentes: João Vicente de Castro, Carolina Dieckmmann, Taís Araujo e Lucas Leto.

Outros atores como Lázaro Ramos, Grazi Massafera, Flávia Alessandra, Juliana Silveira, Giovanna Lancellotti e Marina Ruy Barbosa também apareceram. Xuxa Meneghel marcou presença com sua cachorrinha Doralice e o marido Juno Andrade.

A cantora Simone Mendes foi com o esposo Kaká Diniz. Grávida, Rafa Kalimann surgiu com Nattan. Regina Casé ao lado de seu companheiro Estêvāo Ciavatta. Participantes do Dança dos Famosos foram convidados também. Nicole Bahls, Fernanda Paes Leme, Alvaro e Luan Pereira foram alguns dos fotografados na chegada.

Veja os famosos no aniversário de Luciano Huck:

João Vicente de Castro - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

Carolina Dieckmmann - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

Xuxa Meneghel - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

Juno Andrade - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

Grazi Massafera - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

Lívia Andrade - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

Lázaro Ramos e Taís Araujo - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

Flávia Alessandra e Giulia Costa - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

Alvararo, Fernanda Paes Leme e Nicole Bahls - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

Juliana Silveira - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

Simone Mendes e Kaká Diniz - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

Luan Pereira Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

Gabriel David e Giovanna Lancellotti - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

Estêvāo Ciavatta e Regina Casé - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

Tata Werneck - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

Rafa Kalimann e Nattan - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

Lucas Leto - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

Marina Ruy Barbosa - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

Angélica faz declaração no aniversário de Luciano Huck

O aniversário de Luciano Huck foi nesta quarta-feira, 03, e a esposa do apresentador, Angélica, não deixou de fazer uma declaração na rede social. Já durante a madrugada, a famosa publicou um vídeo para homenageá-lo e mostrar todo seu amor por ele.

No registro, a loira colocou várias fotos de momentos especiais ao lado do marido, com quem teve os três filhos, Joaquim Huck, Benício Huck e Eva Huck, e falou sobre estarem há duas décadas juntos, dividindo suas vidas.

"Meu amor, 54 anos e 20 ao meu lado. Risadas, aventuras e nossos três maiores presentes: Joaquim, Benício e Eva. Você é meu porto seguro e inspiração. Que venha mais saúde, leveza e brilho nos olhos. Te amo ontem, hoje e sempre. Feliz aniversário", escreveu na legenda.

Veja a declaração de Angélica no aniversário de Luciano Huck: