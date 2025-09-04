CARAS Brasil
Festas / Comemoração!

Famosos marcam presença no aniversário de Luciano Huck; veja as fotos

Aniversário de Luciano Huck reuniu vários famosos em festa no Rio de Janeiro; apresentador foi prestigiado por diversos nomes conhecidos

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 07h02

Famosos no aniversário de Luciano Huck
Famosos no aniversário de Luciano Huck - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

O aniversário de Luciano Huck foi nesta quarta-feira, 03, e o apresentador reuniu vários famosos para comemorar em uma festa no Rio de Janeiro. Muito conhecido no meio, o marido de Angélica teve convidados diversos.

Além de globais, atores e comunicadores, cantores, influenciadores e outros artistas prestigiaram o comandante do Domingão Com o Huck. Do elenco do remake de Vale Tudo, novela das nove, estavam presentes: João Vicente de Castro, Carolina Dieckmmann, Taís Araujo e Lucas Leto.

Outros atores como Lázaro Ramos, Grazi Massafera, Flávia Alessandra, Juliana Silveira, Giovanna Lancellotti e Marina Ruy Barbosa também apareceram. Xuxa Meneghel marcou presença com sua cachorrinha Doralice e o marido Juno Andrade.

A cantora Simone Mendes foi com o esposo Kaká Diniz. Grávida, Rafa Kalimann surgiu com Nattan. Regina Casé ao lado de seu companheiro Estêvāo Ciavatta. Participantes do Dança dos Famosos foram convidados também. Nicole Bahls, Fernanda Paes Leme, Alvaro e Luan Pereira foram alguns dos fotografados na chegada.

Veja os famosos no aniversário de Luciano Huck:

Angélica faz declaração no aniversário de Luciano Huck

O aniversário de Luciano Huck foi nesta quarta-feira, 03, e a esposa do apresentador, Angélica, não deixou de fazer uma declaração na rede social. Já durante a madrugada, a famosa publicou um vídeo para homenageá-lo e mostrar todo seu amor por ele.

No registro, a loira colocou várias fotos de momentos especiais ao lado do marido, com quem teve os três filhos, Joaquim Huck, Benício Huck e Eva Huck, e falou sobre estarem há duas décadas juntos, dividindo suas vidas.

"Meu amor, 54 anos e 20 ao meu lado. Risadas, aventuras e nossos três maiores presentes: Joaquim, Benício e Eva. Você é meu porto seguro e inspiração. Que venha mais saúde, leveza e brilho nos olhos. Te amo ontem, hoje e sempre. Feliz aniversário", escreveu na legenda.

Veja a declaração de Angélica no aniversário de Luciano Huck:

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

