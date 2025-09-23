Parto prematuro e STFF: Clara Maia faz relato sobre o nascimento dos filhos gêmeos

Clara Maia usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 23, para falar sobre o parto prematuro dos filhos gêmeos. Os bebês nasceram de 27 semanas através de uma cesária de emergência e Túlio não resistiu, já Theo está na UTI. No texto compartilhado nos Stories, a influenciadora digital contou que eles tiveram STFF (Síndrome de Transfusão Feto-Fetal),uma condição grave que afeta gestações gemelares idênticas.

“Informações sobre o que aconteceu: Eles tiveram a STFF. A síndrome da transfusão feto-fetal é uma condição grave que afeta gêmeos idênticos que partilham uma placenta, causando um desequilíbrio no fluxo sanguíneo entre eles. Um feto, o doador, doa excesso de sangue, ficando desnutrido, enquanto o outro, o receptor, recebe demasiado sangue, sobrecarregando o coração. Ou seja, ambos entram em sofrimento, tanto quem doa quanto quem recebe”, iniciou o relato.

A esposa de André Coelho contou que Túlio foi o receptor e nasceu com 995g. “No nosso caso, ela foi aguda, isso significa que foi uma hora pra outra, (não tivemos nem chance de tentar a cirurgia a laser). Todos os exames estavam perfeitos e fazíamos ultra a cada 2 semanas. Acompanhando bem de perto. Eles nasceram de 27 semanas, numa cesária de emergência . Túlio foi o receptor e nasceu com 995g, com o coração muito sobrecarregado, não resistiu. Theo foi o doador, nasceu com 680g. Está na UTI lutando pela vida”, acrescentou.

Clara completou o texto agradecendo as orações e as mensagens de apoio. “Seguimos com muita esperança, fé e amor. Entrego meu coração e minha alma a Deus, pra que Ele me mantenha firme e forte, tudo tem um propósito maior. Obrigada por essa corrente de oração, vocês são nosso exército do bem! Theo está sentindo e respondendo a todo esse amor, se mantendo estável e bem, graças a Deus”, finalizou a influencer, que já é mãe de José e João, de 1 ano.

Na noite desta segunda-feira, 22, a mulher de André Coelho atualizou o quadro de saúde de Theo, que segue internado. “Theo está estável e com um bom quadro dentro das limitações da prematuridade extrema. Seguimos firmes e cheios de esperança, vibrando nessa corrente do bem. Gratidão por todo amor”, disse a famosa.

Confira:

Marido de Clara Maia faz desabafo comovente após a morte de um dos gêmeos

O influenciador André Coelho usou as redes sociais na noite de domingo, 21, para falar sobre um triste acontecimento: a morte de Túlio, um de seus filhos gêmeos. “Ontem a vida nos mostrou sua face mais dura e mais bonita ao mesmo tempo. Perdemos nosso pequeno Túlio, que agora descansa nos braços de Deus. Uma dor que não cabe em palavras, mas que será sempre transformada em amor e memória. Ao mesmo tempo, temos o nosso Theo, que está lutando como um verdadeiro guerreirinho para continuar conosco. Cada batida do seu coração é um milagre, cada respiração é uma vitória”, disse ele em um trecho. Veja o relato completo!

