Clara Maia perde um dos filhos gêmeos e diz que o outro ‘luta pela vida’

Clara Maia usou as redes sociais na noite deste domingo, 21, para anunciar a morte de um dos seus filhos gêmeos. A influenciadora digital estava grávida de dois meninos, fruto de seu relacionamento com André Coelho, e através dos Stories ela contou que Túlio acabou falecendo e Theo “luta pela vida e pra vencer a prematuridade extrema”.

“Uma esposa que perde o marido, fica viúva. Filhos que perdem os pais, ficam órfãos. Uma mãe que perde um filho não tem nome! A dor é indescritível. É um rompimento com a realidade, uma queda livre no escuro. Nossa alma vaga pelo breu procurando um pontinho de luz no final do túnel. Metade do meu coração está assim, em queda livre, Túlio não resistiu . A outra está com o Theo que luta pela vida e pra vencer a prematuridade extrema “, contou.

“Aqui existe uma mãe que mesmo em pedaços ainda, confia e acredita nos planos de Deus, e tem a certeza que são sempre melhores que os nossos. Foi Ele que me fez viver o milagre e Ele que levou parte dele também. Túlio foi e será pra sempre amado e lembrado. Passagem breve e missão forte”, acrescentou ela na sequência do desabafo.

Apesar da tristeza pela morte de Túlio, Clara ressaltou que vai reunir forças para lutar pela vida do outro filho. “Theo, vamos firmes vencendo as batalhas diárias. Você já é um grande guerreiro e terá sempre uma estrela guia juntinho de você, seu irmão. Vou colocar toda minha energia na nossa recuperação física, emocional e espiritual. É tempo de dor, desafio, força e muito amor. De quem ama vocês mais que tudo, mamãe”, finalizou a famosa, que já é mãe de José e João, de 1 ano.

