Clara Maia atualiza quadro de saúde do filho após parto prematuro: ‘Esperança’

A influenciadora Clara Maia, que esperava gêmeos, contou como está o pequeno Theo após o parto de emergência; um dos bebês não resistiu

Clara Maia usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 22, para atualizar o público a respeito do quadro de saúde do filho, Theo, que segue internado. A influenciadora digital estava grávida de gêmeos e precisou passar por um parto de emergência no último fim de semana. Túlio, um dos bebês, não resistiu.

Em seu perfil oficial, Clara publicou uma foto segurando a mão do pequeno Theo e contou que o bebê está estável: “ Theo está estável e com um bom quadro dentro das limitações da prematuridade extrema. Seguimos firmes e cheios de esperança, vibrando nessa corrente do bem. Gratidão por todo amor “, escreveu a influencer na legenda da imagem.

Mais cedo, Clara Maia fez um desabafo ao mencionar os outros filhos gêmeos, José e João, de 1 ano. Enquanto lida com a perda de Túlio e a internação de Theo, a influenciadora contou que encontra forças ao abrir as câmeras de casa e ver o marido, André Coelho, com os primogênitos do casal.

“Abrir as câmeras e falar com vocês me resgata, me recarrega, aquece o coração que tá em pedacinhos ainda. Dor indescritível e fé inabalável. Deus está com a gente! Obrigada por todas as mensagens, orações e amor. Essa corrente do bem nos sustenta“, escreveu ela.

Vale lembrar que Clara Maia e André Coelho se conheceram na primeira temporada do reality show ‘De Férias com o Ex Brasil’, exibido em 2016 na MTV. Os dois oficializaram a união em outubro de 2020 e, em 2023, anunciaram a primeira gravidez dos gêmeos João e José.

André Coelho desabafa após a morte de um dos gêmeos

Na noite de domingo, 21, André Coelho usou as redes sociais para falar sobre um triste acontecimento: a morte de Túlio, um de seus filhos gêmeos. O anúncio da perda foi compartilhado mais cedo pela esposa do influenciador, Clara Maia, que precisou passar por um parto de emergência.

Em seu perfil oficial, André desabafou sobre a partida prematura do bebê e contou que o pequeno Theo está lutando pela vida. Ao longo de seu relato, ele também ressaltou a força e coragem de Clara durante a segunda gestação gemelar do casal.

“Ontem a vida nos mostrou sua face mais dura e mais bonita ao mesmo tempo. Perdemos nosso pequeno Túlio, que agora descansa nos braços de Deus. Uma dor que não cabe em palavras, mas que será sempre transformada em amor e memória. Ao mesmo tempo, temos o nosso Theo, que está lutando como um verdadeiro guerreirinho para continuar conosco. Cada batida do seu coração é um milagre, cada respiração é uma vitória“, iniciou ele.

“Quero enaltecer aqui a mulher incrível que tenho ao meu lado. Cada dia aumenta minha admiração e meu orgulho de você, Clara, que enfrentou cada desafio da gestação, cada medo, cada lágrima, com a força de uma verdadeira leoa. Você é a definição de coragem e amor incondicional“, continuou.

Por fim, André Coelho pediu para que o público continue orando pela vida do pequeno Theo: “Peço, de coração, que todos que lerem esta mensagem elevem uma oração pelo nosso Theo. Que Deus continue sustentando sua vida e nos dê forças para atravessar este momento com fé e esperança. O céu ganhou um anjo chamado Túlio, e aqui seguimos lutando pelo nosso guerreiro Theo“, concluiu o marido de Clara Maia.

